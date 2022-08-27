Bolsonaro diz que deve ir ao debate de domingo e que será alvo dos adversários

"Devo estar [no debate] no domingo. Num momento achei que não deveria ir, mas agora acho que devo ir. Mas vou ser fuzilado. Sou um alvo compensador. Mas acho que as perguntas eu já preparei como fazer. As respostas vão ser simples, não devo nada", disse nesta sexta (26) em entrevista ao programa Pânico.