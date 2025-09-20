Veja vídeo

De cadeira de rodas, Faustão leva filha até o altar em casamento

Em vídeo publicado na rede social do filho João, apresentador aparece levando Lara ao altar, em cerimônia realizada neste sábado (20)

Publicado em 20 de setembro de 2025 às 16:42

SÃO PAULO - Faustão levou sua filha, Lara Silva, até o altar em seu casamento neste sábado (20). Em vídeo publicado na rede social de João, filho do apresentador, ele aparece levando Lara ao altar. Faustão está em uma cadeira de rodas, vestindo um terno, segurando na mão da filha. Rodrigo, caçula da família, é quem está conduzindo o pai.



Essa é uma das raras aparições de Faustão desde que ele iniciou seu tratamento médico. O apresentador se afastou dos holofotes para cuidar da saúde, e já precisou passar por alguns transplantes de órgãos.

Lara já tinha antecipado que Faustão iria lhe levar ao altar. Ela está se casando com Julinho Casares. "Vai ser tudo em casa. O que sempre quis é oferecer uma memória para termos juntos, celebrarmos juntos nossa união. São pessoas que convivem com a gente, que estão sempre do nosso lado nos momentos importantes. Não é um evento, nada grande, nunca quisemos isso. Queremos ter a memória de um dia feliz, cheio de amor, com as pessoas que amamos e nos acompanham", disse, ao Gshow.

Faustão recebeu alta hospitalar recentemente, no fim de agosto. Ele esteve internado por três meses no Einstein hospital Israelita para tratar uma infecção bacteriana aguda.

O apresentador está longe da TV desde de 2023. Ele começou seu tratamento naquele ano, quando foi diagnosticado com insuficiência cardíaca.

