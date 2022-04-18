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Paraná

Criminosos invadem Guarapuava para assaltar empresa de transporte

Dois policiais ficaram feridos e veículos foram incendiados na cidade e em uma rodovia
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

18 abr 2022 às 08:26

Publicado em 18 de Abril de 2022 às 08:26

A exemplo do que já aconteceu em Araçatuba (SP)Criciúma (SC) e Cametá (PA), os moradores de Guarapuava, no Paraná, viveram momentos de terror na noite deste domingo (17) após criminosos fortemente armados invadirem a cidade para assaltar uma transportadora de valores. O grupo atirou contra um batalhão da Polícia Militar, incendiou carros, fez reféns e disparou tiros. Dois policiais foram baleados.
Estradas foram incendiadas durante ataque em Guarapuava (PR).
Estradas foram incendiadas durante ataque em Guarapuava (PR) Crédito: Reprodução/g1
"Quando cheguei em casa, ouvimos barulhos de estouros. Achamos que era um foguete por se tratar da Páscoa, mas depois percebemos que eram tiros", conta o estudante universitário Henrique, que preferiu não falar o sobrenome e mora perto do batalhão atacado pelos criminosos.
Ele e a família se trancaram em casa até a situação acalmar e, assim como outras pessoas, receberam vídeos que mostram veículos pegando fogo, tiroteio e o batalhão da polícia atacado. Vídeos com essas cenas circulam nas redes sociais, acompanhados de palavras de espanto da população da cidade.
Os ataques aconteceram por volta das 22h de domingo e no início da madrugada os moradores não ouviam mais barulhos de tiros ou explosões. Os criminosos fugiram em direção ao interior do estado. Ainda não há informações oficiais sobre o estado de saúde dos feridos. A polícia também não informou até o momento detalhes sobre a tentativa de assalto.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal do Paraná, o trânsito foi interditado nos kms 353 e 330 da rodovia BR 277 por dois caminhões incendiados pelos criminosos. As interdições estão ligadas aos ataques na cidade.
A atriz Larissa Manoela, 21, nascida em Guarapuava, afirmou nas redes sociais que ficou com o coração apertado ao saber o que aconteceu em sua cidade. "Eu tô com vocês. Família, amigos, se protejam", disse.
Ações desse tipo acontecem com frequência desde 2018, são realizadas por quadrilhas especializadas e fazem parte do chamado novo cangaço. São invasões de cidades de pequeno e médio porte por criminosos fortemente armados, em grupos de 15 a 30 homens, que chegam durante a noite ou madrugada em comboios de veículos potentes.
Em agosto do ano passado, uma quadrilha fez uma das ações mais agressivas do novo cangaço ao invadir Araçatuba, a 521 km de São Paulo. O grupo explodiu e roubou duas agências bancárias, fez moradores reféns, disparou bombas e ateou fogo em veículos durante a fuga. Três pessoas morreram na ação e outras quatro ficaram feridas.

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