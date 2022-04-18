Criminosos invadem Guarapuava para assaltar empresa de transporte

Estradas foram incendiadas durante ataque em Guarapuava (PR) Crédito: Reprodução/g1

"Quando cheguei em casa, ouvimos barulhos de estouros. Achamos que era um foguete por se tratar da Páscoa, mas depois percebemos que eram tiros", conta o estudante universitário Henrique, que preferiu não falar o sobrenome e mora perto do batalhão atacado pelos criminosos.

Ele e a família se trancaram em casa até a situação acalmar e, assim como outras pessoas, receberam vídeos que mostram veículos pegando fogo, tiroteio e o batalhão da polícia atacado. Vídeos com essas cenas circulam nas redes sociais, acompanhados de palavras de espanto da população da cidade.

Os ataques aconteceram por volta das 22h de domingo e no início da madrugada os moradores não ouviam mais barulhos de tiros ou explosões. Os criminosos fugiram em direção ao interior do estado. Ainda não há informações oficiais sobre o estado de saúde dos feridos. A polícia também não informou até o momento detalhes sobre a tentativa de assalto.

Acabei de receber esse vídeo, guarapuava em chamas nesse momento. Assaltantes colocam fogo em caminhões trancando saída de batalhões da polícia. Rezando aqui para que não haja feridos 🙏🏿 pic.twitter.com/xAhorIYTnA — Carol Dartora (@caroldartora13) April 18, 2022

Segundo a Polícia Rodoviária Federal do Paraná , o trânsito foi interditado nos kms 353 e 330 da rodovia BR 277 por dois caminhões incendiados pelos criminosos. As interdições estão ligadas aos ataques na cidade.

A atriz Larissa Manoela, 21, nascida em Guarapuava, afirmou nas redes sociais que ficou com o coração apertado ao saber o que aconteceu em sua cidade. "Eu tô com vocês. Família, amigos, se protejam", disse.