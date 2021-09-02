Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Polícia prende cinco suspeitos de ataques a bancos em Araçatuba (SP)
Tensão na cidade

Polícia prende cinco suspeitos de ataques a bancos em Araçatuba (SP)

A ação dos bandidos resultou na morte de três pessoas, entre elas um dos integrantes da quadrilha, e deixou quatro feridos graves
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

02 set 2021 às 09:06

Publicado em 02 de Setembro de 2021 às 09:06

Criminosos fizeram 'escudo humano' com moradores de Araçatuba
Criminosos fizeram 'escudo humano' com moradores de Araçatuba Crédito: Reprodução/Twitter
A polícia de São Paulo prendeu cinco suspeitos de participarem dos ataques a agências bancárias na cidade de Araçatuba (SP) realizados na madrugada desta segunda-feira (30). As últimas duas detenções ocorreram nesta terça-feira (31), em Piracicaba (SP). A ação dos bandidos resultou na morte de três pessoas, entre elas um dos integrantes da quadrilha, e deixou quatro feridos graves.
De acordo com a polícia, os dois primeiros suspeitos, um casal, foram presos por equipes do 12º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) poucas horas após o crime, na região de Araçatuba. No mesmo dia, agentes do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) detiveram um terceiro suspeito envolvido nos ataques. O acusado, que foi encontrado no município de Campinas (SP), admitiu participação na ação criminosa.
Os outros dois suspeitos foram detidos por agentes da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Piracicaba, nesta terça: um jovem, de 24 anos, localizado no bairro Lago Azul, apresentava ferimentos e foi encaminhado à Santa Casa de Piracicaba, onde continua internado sob escolta policial. Contra ele também havia um mandado de prisão expedido pela justiça pelo crime de roubo.
Na mesma unidade de saúde, as equipes da Deic também localizaram outro suspeito, de 41 anos. Ele chegou no local sem identificação, mas, por meio do trabalho do setor de papiloscopia da Polícia Civil, foi qualificado e constatado que era procurado pelo crime de falsificação.
A Secretaria da Segurança Pública mantém as buscas na região com cerca de 380 policiais. Equipes do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) desarmaram ontem, dezenas de bombas deixadas pelos bandidos. Em uma área de aterro sanitário, foram detonados 97 artefatos explosivos. 
De acordo com a Santa Casa de Araçatuba, as quatro pessoas que ficaram feridas nos ataques continuam internadas, com o quadro clínico estável. Um dos pacientes, com 31 anos, passará por cirurgia para retirada de um projetil que está alojado em um dos braços. 
Segundo a prefeitura da cidade, as aulas, que haviam sido suspensas na segunda (30) e terça-feira (31), voltaram ao normal nesta quarta-feira (1). O comércio voltou a abrir na região central da cidade, onde ocorreram os ataques.  

Veja Também

Vítima de ataque a bancos em Araçatuba foi morta ao tentar filmar ação

Policiais que fazem segurança do prefeito de SP matam suspeito de roubo

Roubo nas ruas: queda nas estatísticas não reduz sensação de insegurança

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assalto Polícia Civil São Paulo (SP)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Tentamos ser os melhores pais': Victoria Beckham dá primeira declaração sobre briga com o filho Brooklyn
Imagem BBC Brasil
O que se sabe sobre o cessar-fogo entre Líbano e Israel
Bruno Passoni, Bruno Araújo, Karine Karam, Luiz Lara e Marcello Moraes
Veja como foi o lançamento do 34º Recall de Marcas de A Gazeta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados