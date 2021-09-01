Policiais que fazem segurança do prefeito de SP matam suspeito de roubo

Policiais reagem a assalto e criminoso morre em Interlagos, na Zona Sul de São Paulo Crédito: Reprodução/TV Globo

Policiais que fazem a segurança do prefeito Ricardo Nunes (MDB), reagiram a uma tentativa de assalto na frente da casa do político e mataram um suspeito, na manhã desta quarta-feira (1º), na região de Interlagos, zona sul da capital paulista

Segundo a Secretaria da Segurança Pública, um homem, ainda não identificado, morreu durante a tentativa de roubo, por volta de 6h10. O local da ação fica em frente à casa do prefeito.

A prefeitura confirmou, em nota, que os agentes, um homem e uma mulher, são da equipe que trabalha na segurança de Nunes. A gestão municipal não informou se os policiais estavam à espera do prefeito.

De acordo com a secretaria, os policiais estavam em um veículo Toyota Corolla em frente a casa de Nunes quando foram abordados por dois homens em uma moto. Um deles acabou anunciando o assalto, segundo a pasta.

Os agentes reagiram e o garupa acabou atingido, também de acordo com a Secretaria da Segurança Pública. Uma câmera de segurança mostrou o momento em que a policial da escola do prefeito faz o disparo.

O Samu foi acionado e constatou o óbito no local. O piloto da motocicleta conseguiu fugir.