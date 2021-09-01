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Interlagos

Policiais que fazem segurança do prefeito de SP matam suspeito de roubo

Segundo a Secretaria da Segurança Pública, um homem, ainda não identificado, morreu durante a tentativa de roubo, por volta de 6h10. O local da ação fica em frente à casa do prefeito

Publicado em 01 de Setembro de 2021 às 16:20

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

01 set 2021 às 16:20
Policiais reagem a assalto e criminoso morre em Interlagos, na Zona Sul de São Paulo
Policiais reagem a assalto e criminoso morre em Interlagos, na Zona Sul de São Paulo Crédito: Reprodução/TV Globo
Policiais que fazem a segurança do prefeito Ricardo Nunes (MDB), reagiram a uma tentativa de assalto na frente da casa do político e mataram um suspeito, na manhã desta quarta-feira (1º), na região de Interlagos, zona sul da capital paulista
Segundo a Secretaria da Segurança Pública, um homem, ainda não identificado, morreu durante a tentativa de roubo, por volta de 6h10. O local da ação fica em frente à casa do prefeito.
A prefeitura confirmou, em nota, que os agentes, um homem e uma mulher, são da equipe que trabalha na segurança de Nunes. A gestão municipal não informou se os policiais estavam à espera do prefeito.
De acordo com a secretaria, os policiais estavam em um veículo Toyota Corolla em frente a casa de Nunes quando foram abordados por dois homens em uma moto. Um deles acabou anunciando o assalto, segundo a pasta.
Os agentes reagiram e o garupa acabou atingido, também de acordo com a Secretaria da Segurança Pública. Uma câmera de segurança mostrou o momento em que a policial da escola do prefeito faz o disparo.
O Samu foi acionado e constatou o óbito no local. O piloto da motocicleta conseguiu fugir.
O caso foi registrado pelo 11º DP e encaminhado para o DHPP (Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa).

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