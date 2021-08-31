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Ipanema

Apartamento da ex-presidente Dilma é arrombado no Rio

A Polícia Civil informou que realizou perícia no local e imagens de câmeras de monitoramento foram solicitadas para identificar a autoria do crime; nada foi roubado
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

31 ago 2021 às 14:39

Publicado em 31 de Agosto de 2021 às 14:39

A ex-presidente Dilma Rousseff no documentário
A ex-presidente Dilma Rousseff no documentário "Alvorada" Crédito: Reprodução/YouTube
O apartamento da ex-presidente Dilma Rousseff em Ipanema, na zona sul do Rio, foi arrombado. O imóvel estava desocupado - a petista mora em Porto Alegre -, e segundo sua assessoria nada foi roubado.
Não há informações sobre quando o crime teria ocorrido. O caso foi registrado e está sendo investigado pela 14ª DP (Leblon).
A Polícia Civil informou que realizou perícia no local e imagens de câmeras de monitoramento foram solicitadas para identificar a autoria do crime.
A assessoria da ex-presidente informou que ela aguardará as investigações antes de se posicionar.
Nesta terça-feira (03), Dilma participa de evento virtual de lançamento do livro Brasil: 5 Anos de Golpe e Destruição, produzido pela Fundação Perseu Abramo (FPA) juntamente com o Partido dos Trabalhadores. A obra é organizada pela economista Sandra Brandão.

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