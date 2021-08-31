Apartamento da ex-presidente Dilma é arrombado no Rio

A ex-presidente Dilma Rousseff no documentário "Alvorada" Crédito: Reprodução/YouTube

O apartamento da ex-presidente Dilma Rousseff em Ipanema, na zona sul do Rio, foi arrombado. O imóvel estava desocupado - a petista mora em Porto Alegre -, e segundo sua assessoria nada foi roubado.

Não há informações sobre quando o crime teria ocorrido. O caso foi registrado e está sendo investigado pela 14ª DP (Leblon).

A Polícia Civil informou que realizou perícia no local e imagens de câmeras de monitoramento foram solicitadas para identificar a autoria do crime.

A assessoria da ex-presidente informou que ela aguardará as investigações antes de se posicionar.