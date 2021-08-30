Vítima de ataque a bancos em Araçatuba foi morta ao tentar filmar ação

Criminosos armados fizeram moradores de Araçatuba (SP) reféns após ataque a banco Crédito: Reprodução/Twitter

Ele foi um dos dois moradores da cidade mortos durante o ataque da quadrilha. Um criminoso também morreu e há ao menos quatro pessoas internadas na Santa Casa de Araçatuba, uma das quais perdeu os dois pés e os dedos das mãos na explosão de bombas.

Os criminosos invadiram Araçatuba para explodir três agências bancárias e espalharam terror, fazendo moradores reféns, explodindo bombas e ateando fogo em veículos na fuga.

A quadrilha deixou explosivos espalhados em 20 pontos da cidade e monitorou toda a ação com drones.

De acordo com a polícia, a outra pessoa que morreu foi Marcio Victor Possa da Silva, 34, que trabalhava entregando comida no momento em que o ataque aos bancos acontecia.

Ao passar pela região central da cidade, ele foi atingido por tiros disparados pelos criminosos.

Já o assaltante morto, cujo nome não foi revelado pela Polícia Militar, foi encontrado dentro de um dos veículos utilizados pela quadrilha na fuga, no bairro Engenheiro Taveira, zona rural do município.

Há quatro feridos internados na Santa Casa, três deles intubados. Um homem de 25 anos, que segundo a PM era um morador em situação de rua, sofreu amputações nos dois pés, depois de uma bomba caseira produzida pelos criminosos explodir.

Ele foi encaminhado ao centro cirúrgico para ser submetido a um procedimento de ortopedia.

Um homem de 38 anos, que foi baleado nas pernas, braços e cabeça (de raspão), também passa por cirurgia. Intubado, apresenta quadro clínico grave e estava com ferimentos no ombro e braço e estava com uma artéria rompida.