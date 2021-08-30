Ataque a bancos em cidade de São Paulo deixa três mortos

Criminosos armados fizeram moradores de Araçatuba (SP) reféns após ataque a banco Crédito: Reprodução/Twitter

Três agências bancárias foram atacadas por criminosos fortemente armados na região central de Araçatuba (SP), no início da madrugada desta segunda-feira (30). Segundo a Secretaria de Segurança Pública do estado (SSP-SP), estão em andamento buscas para localizar os criminosos.

#ARACATUBA #Araçatuba está acontecendo um assalto enorme. Reféns esto sendo usados como escudo humano. Que loucura, parece um filme. Deus proteja a todos pic.twitter.com/gYE1feCUto — Rafael Aguiar (@RaR_Aguiar) August 30, 2021

Ha 20 minutos atrás os bandidos começaram a se preparar deixar a cidade Araçatuba, mais de 10 carros com reféns amarrados em cima, Deus proteja minha cidade, orem pelos refém, pelo amor de Deus #ARACATUBA pic.twitter.com/KCHiD0lSRF — Pituguinha (@mfviana) August 30, 2021

Unidades territoriais da Polícia Militar de Araçatuba, com o apoio de equipes de Bauru, São José do Rio Preto e Presidente Prudente, além do Águia e da Polícia Civil , participam das diligências.

As forças de segurança já conseguiram deter dois suspeitos de participar da ação. Uma equipe do Grupo de Ações Tática Especiais (Gate) também está em deslocamento para o município.