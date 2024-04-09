Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Criminosos armados com fuzis explodem 2 carros-fortes no interior de SP
Grupo fugiu

Criminosos armados com fuzis explodem 2 carros-fortes no interior de SP

Criminosos utilizaram dois carros e portavam fuzis. Eles explodiram os carros-fortes da transportadora Blue Angels e fugiram em seguida
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

09 abr 2024 às 05:31

Publicado em 09 de Abril de 2024 às 05:31

Um grupo com pelo menos 10 criminosos explodiu dois carros-fortes, no fim da tarde desta segunda-feira (8), na Rodovia Washington Luís, altura de Cordeirópolis, no interior de São Paulo.
Criminosos utilizaram dois carros e portavam fuzis. Eles explodiram os carros-fortes da transportadora Blue Angels e fugiram em seguida. Até o momento, ninguém foi preso, segundo informações da Polícia Militar.
Criminosos explodem carro-forte em rodovia na altura de Cordeirópolis
Criminosos explodem carro-forte em rodovia na altura de Cordeirópolis Crédito: Polícia Militar/Reprodução Redes Sociais
Bope foi acionado. Agentes do Batalhão de Ações Especiais da PM foram encaminhados ao local para auxiliar na busca dos criminosos.
Não há informações de feridos. Os motoristas dos carros-fortes, que não tiveram a identidade divulgada, não sofreram ferimentos, de acordo com a PM.
Não se sabe se o grupo conseguiu fugir com dinheiro. A reportagem tenta contato com a transportadora para saber se alguma quantia foi levada.
Os veículos usados pelos criminosos foram encontrados em um canavial. De acordo com a PM, os mesmos carros foram usados por assaltantes em um ataque a uma agência do Banco do Brasil, em São Pedro, também no interior paulista, na madrugada desta segunda-feira (8). Na ocasião, a quadrilha trocou tiros com a polícia, mas ninguém foi preso.
Criminosos explodem dois carros-fortes na Rodovia Washington Luís em Cordeirópolis
Criminosos explodem dois carros-fortes na Rodovia Washington Luís em Cordeirópolis Crédito: Polícia Militar/Reprodução Redes sociais
A ação dos criminosos atrapalhou temporariamente o trânsito na região. Em nota, a prefeitura de Cordeirópolis disse ter acionado as forças de segurança do município para "localizar os bandidos". A prefeitura também informou que a quadrilha deve ter fugido por uma estrada de terra para Limeira, cidade vizinha.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados