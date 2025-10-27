Meningite tipo C

Criança de 11 anos morre com meningite no litoral de SP

A menina foi monitorada pela Vigilância Epidemiológica e permaneceu internada no Hospital Irmã Dulce; a morte ocorreu no município de Praia Grande

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 13:51

Escola E. M. Cidade da Criança, em Praia Grande (SP), onde a menina estudava Crédito: Reprodução | Google Street View

Uma menina de 11 anos morreu neste domingo (26), na Praia Grande, litoral paulista, de meningite tipo C. A prefeitura do município conformou o óbito pela doença. A criança foi monitorada pela Vigilância Epidemiológica e permaneceu internada no Hospital Irmã Dulce. Ainda quando da suspeita do caso, as pastas de Saúde Pública e Educação colocaram em prática uma série de ações, como a vistoria e higienização total da Escola Municipal Cidade da Criança, onde ela estudava.

Além disso, técnicos do setor de vigilância epidemiológica estiveram na unidade escolar para orientar pais dos demais alunos e também os profissionais da Educação sobre a importância da vacinação, higienização e também do não compartilhamento de objetos.

Segundo a prefeitura, as secretarias municipais de Saúde Pública e Educação estão prestando a atenção necessária à família, aos alunos, pais e funcionários da unidade escolar. Até o momento, nenhum outro aluno ou familiar da criança apresentou qualquer tipo de sintoma que possa estar relacionado à doença. A reportagem perguntou se a menina estava vacinada e onde teria sido infectada, mas o órgão não respondeu.

Meningite

É um processo inflamatório das meninges, membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal. A inflamação pode ser causada por diversos agentes, a exemplo de vírus, bactérias e também fungos. Dos casos de meningites no Brasil, a meningite bacteriana causada pelo meningococo Neisseria meningitidis do sorogrupo C, é a segunda mais frequente, logo após as meningites virais. Os sintomas são febre alta, rigidez do pescoço, dor de cabeça, mal-estar, náusea, vômito, fotofobia e confusão mental. A transmissão se dá por vias respiratórias e o compartilhamento de objetos infectados.

A vacinação é uma das principais formas de prevenção contra a doença. No SUS (Sistema Único de Saúde) são aplicadas duas doses da vacina meningocócica C aos 3 e 5 meses. O reforço é feito com a vacina meningocócica ACWY, aos 12 meses. Quem estiver com o calendário vacinal atrasado deve ir à UBS de referência para atualização.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta