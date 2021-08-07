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Ministério da Saúde

Covid-19: Brasil tem mais de 150 milhões de doses de vacina aplicadas

Ministério da Saúde afirma que a vacinação é a prioridade para acabar com caráter pandêmico da Covid-19 e “os reflexos da imunização aparecem há algumas semanas”

Publicado em 07 de Agosto de 2021 às 12:00

Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

07 ago 2021 às 12:00
Estudos indicam impacto da vacinação na diminuição da transmissão do vírus
Estudos indicam impacto da vacinação na diminuição da transmissão do vírus Crédito: Govsp
Mais de 150 milhões de doses de vacinas contra covid-19 já foram aplicadas no país, informou neste sábado (7), em Brasília, o Ministério da Saúde.
A primeira dose da vacina chegou para mais de 106 milhões de brasileiros, o que representa 66,3% da população acima de 18 anos. A segunda dose ou a vacina de dose única imunizou mais de 44,8 milhões de pessoas, o que representa 28% do público-alvo.
O ministério destacou que a vacinação é a prioridade da pasta para acabar com caráter pandêmico da covid-19 e “os reflexos da imunização aparecem há algumas semanas”.

REDUÇÃO DE MORTES

De acordo com o ministério, na última sexta-feira (6), o Brasil registrou a menor média móvel de casos e mortes pela covid-19 desde janeiro. Nos últimos quatro meses, a média móvel de casos caiu 46% e a de óbitos registrou uma redução ainda maior - cerca de 65%.

ENTREGA DE VACINAS

Mais de 9,7 milhões de doses de vacinas contra covid-19 foram entregues ao Programa Nacional de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde nesta semana. Do dia 1º de agosto ao dia 6, o Brasil recebeu 2 milhões de doses da CoronaVac, produzidas pelo Instituto Butantan; 6,7 milhões de Pfizer e 1 milhão de AstraZeneca, produzidas pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).
Segundo balanço do Ministério da Saúde, são mais de 184 milhões de imunizantes enviados aos estados, dos quais 89,5 milhões vieram da Fiocruz; 62,8 milhões do Instituto Butantan; 27,5 milhões da Pfizer; e 4,7 milhões da Janssen.

RECURSO PARA LEITOS 

O ministério anunciou, ainda, que nesta semana mais 17 estados receberam recursos do governo federal para atendimento a pacientes com covid-19. Foram autorizados 457 leitos de unidade de tratamento intensivo (UTI), sendo 25 pediátricos, e 431 leitos de suporte ventilatório pulmonar.
As novas autorizações contemplaram Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina e Tocantins. O investimento total é de R$ 31 milhões.

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