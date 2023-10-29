Corpo do ator e modelo Ricardo Merini é achado em IML de SP

O corpo do ator e modelo Ricardo Merini, 37 anos, foi localizado, neste sábado (28), no Instituto Médico Legal de São Paulo. O artista foi visto com vida pela última vez na semana passada, e a polícia ainda investiga as circunstância em que ele morreu.

O ator Ricardo Merini não passou por emissoras de TV durante a carreira. Ele atuou nos curta-metragens "Noite na Taverna" (2015) e "Asco" (2015), além de dublar na animação "O Coração do Príncipe" (2014). Formado em atuação para TV e cinema pela escola de teatro Célia Helena, Ricardo também atuou na peça "Terror e Miséria no Terceiro Reich" (2012) e na websérie "Halls: Sensação que Inspira" (2014), segundo a agência que cuida da carreira do ator. Ricardo Merini deixou a mãe e dois filhos adotivos, além de vários amigos.