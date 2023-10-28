Artista plástico é achado morto com mãos e pés amarrados em Cariacica

Aroldo Vieira Campos Júnior foi encontrado morto, com mãos e pés amarrados, em Cariacica Crédito: Acervo

Um artista plástico de 59 anos foi encontrado morto dentro de casa no bairro Cruzeiro do Sul, em Cariacica, por volta das 18 horas de sexta-feira (27). Aroldo Vieira Campos Júnior estava com as mãos e os pés amarrados.

Vizinhos relataram para a reportagem que um amigo com quem Aroldo convivia regularmente chegou à casa para que pudessem fazer um lanche e encontrou o artista plástico morto, em cima da cama, amarrado e amordaçado.

A Polícia Civil informou que não foram encontrados sinais de tiros ou de ferimentos no corpo, e a suspeita inicial é de que Aroldo sido morto por asfixia. O artista plástico tinha um ateliê no Centro de Vitória. Moradores do bairro disseram que ele era muito querido na região.

Não se tem certeza do horário da morte, mas o carro da vítima desapareceu e o caso foi registrado como latrocínio. Até a publicação desta matéria nenhum suspeito do crime havia sido preso.

A Polícia Civil ainda investiga o caso, e reforçou que denúncias podem ser realizadas pelo telefone 181 (Dique-Denúncia).