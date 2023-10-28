Homem com mandado de prisão em aberto na Bahia é preso em Linhares

Materiais foram apreendidos com casal durante fiscalização da PRF em Linhares Crédito: Divulgação | PRF

Um homem de 36 anos e uma jovem de 19 foram presos após desobedecerem uma ordem de parada da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR 101, em Linhares, na noite da última sexta-feira (27). Além da tentativa de fuga, os policiais constataram que o homem tinha em seu desfavor um mandado de prisão em aberto na Bahia. A identidade do casal não foi revelada pela polícia.

Segundo a PRF, os agentes deram ordem de parada a uma moto com dois ocupantes. Durante a fiscalização, o casal tentou fuga, mas foi abordado pelos policiais no km 147 da BR 101.

Após uma consulta ao sistema, foi identificado que a mulher, que pilotava a moto, não era habilitada, e que o carona, que não portava qualquer documento pessoal, tinha em seu desfavor um mandado de prisão em aberto na Bahia.

Além disso, conforme a PRF, o carona ainda transportava consigo uma mochila preta e, após ser questionado sobre o conteúdo, o homem confessou que levava um tablete com um quilo de cocaína. Ele relatou aos agentes que teria recebido a droga na entrada do município de Rio Bananal, e que entregaria para outra pessoa em Linhares. Ele receberia R$ 500 pelo serviço.