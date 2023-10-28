Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Na BR 101

Homem com mandado de prisão em aberto na Bahia é preso em Linhares

Ele também transportava um tablete com um quilo de cocaína dentro de uma mochila; a droga seria entregue para outra pessoa em Linhares
Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

28 out 2023 às 11:17

Publicado em 28 de Outubro de 2023 às 11:17

Materiais foram apreendidos com casal durante fiscalização da PRF em Linhares
Materiais foram apreendidos com casal durante fiscalização da PRF em Linhares Crédito: Divulgação | PRF
Um homem de 36 anos e uma jovem de 19 foram presos após desobedecerem uma ordem de parada da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR 101, em Linhares, na noite da última sexta-feira (27). Além da tentativa de fuga, os policiais constataram que o homem tinha em seu desfavor um mandado de prisão em aberto na Bahia. A identidade do casal não foi revelada pela polícia. 
Segundo a PRF, os agentes deram ordem de parada a uma moto com dois ocupantes. Durante a fiscalização, o casal tentou fuga, mas foi abordado pelos policiais no km 147 da BR 101.
Após uma consulta ao sistema, foi identificado que a mulher, que pilotava a moto, não era habilitada, e que o carona, que não portava qualquer documento pessoal, tinha em seu desfavor um mandado de prisão em aberto na Bahia.
Além disso, conforme a PRF, o carona ainda transportava consigo uma mochila preta e, após ser questionado sobre o conteúdo, o homem confessou que levava um tablete com um quilo de cocaína. Ele relatou aos agentes que teria recebido a droga na entrada do município de Rio Bananal, e que entregaria para outra pessoa em Linhares. Ele receberia R$ 500 pelo serviço.
Segundo a Polícia Civil, o casal foi conduzido à Delegacia Regional de Linhares, onde foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e encaminhados ao sistema prisional. O veículo foi encaminhado ao pátio credenciado, pois, de acordo com a PRF, havia débitos de licenciamento.

Veja Também

Trabalhador portuário morre após ser atropelado por empilhadeira na Serra

Corpo de homem é encontrado à beira de estrada em Muniz Freire

Adolescente é morto a tiros na varanda da casa do irmão em Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BR 101 Linhares Polícia Civil Polícia Rodoviária Federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Deputado federal Gilson Daniel
Deputado do ES é derrotado e petista será novo ministro do TCU
Imagem de destaque
BR 101 será interditada em Anchieta para detonação de rochas nesta quinta-feira (16)
Delegacia de Itapemirim, onde caso é investigado
Homem é preso após agredir a própria irmã em Itapemirim

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados