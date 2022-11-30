Copa: Eduardo Bolsonaro viu Brasil da área VIP com buffet de luxo, turma e bebida

IGOR SIQUEIRA, DANILO LAVIERI, PEDRO LOPES E RODRIGO MATTOS

O deputado federal Eduardo Bolsonaro foi flagrado na Copa do Catar Crédito: Reprodução

A reportagem ouviu o relato de cinco pessoas que viram Eduardo Bolsonaro no setor VIP e observaram seu comportamento. O local só pode ser acessado por convite, sem venda de ingresso. A maioria é convidada da Fifa ou de governos. A embaixada brasileira em Doha informou não ter participação na viagem do deputado ao Catar.

A informação obtida pela reportagem é de que um brasileiro representante da Harley-Davidson no Catar, próximo do emir Tamin Bin Hama al-Thani, arrumou os acessos para o deputado e seu grupo.

O grupo que acompanhava Eduardo Bolsonaro tinha um jornalista da Jovem Pan acompanhado da namorada e o presidente do BNDES, Gustavo Montezano. Ele é amigo do deputado federal, e sentou-se ao lado dele na tribuna. A esposa de Eduardo, Heloisa, também estava presente.

O grupo foi visto na fila de bebidas alcoólicas bem animado, com um comportamento espalhafatoso e aos gritos. Ao contrário do restante dos estádios, as áreas VIP da Fifa têm álcool liberado. Pelo menos duas pessoas presentes disseram que o grupo do filho do presidente chamava a atenção no local pelo alto consumo de bebidas. Nenhum dos presentes soube dizer se Eduardo também ingeriu álcool no local.

Para a tribuna, pessoas que estavam com Eduardo Bolsonaro levaram copos grandes e cheios de vinho. O grupo chegou a derramar bebida em outros convidados que estavam à frente, causando certo desconforto.

No buffet, havia massa e carne. O cardápio também tinha pratos como camarões grelhados ao molho cremoso de páprica e torta de chocolate para a sobremesa. Uma das pessoas presentes descreveu a qualidade da comida como "de alto nível de chef".

Além de Bolsonaro, o presidente da Câmara Federal, Arthur Lira (PP-AL), e o senador Romário (PL-RJ) estavam no mesmo setor VIP. Eles, no entanto, estavam em grupos separados. Como ex-jogador e campeão do mundo, Romário tem direito até a ir para áreas do estádio Legends, onde ficam jogadores consagrados na Copa.

O espaço VIP é apenas para convidados, mas a Fifa negocia pacotes de Hospitality em outro setor com serviços de luxo similares por meio da empresa Match. O custo é em torno de US$ 3 mil por jogo a depender do estádio e de qual partida.

Após a partida do Brasil, diante da repercussão negativa de sua presença no jogo, Bolsonaro publicou um vídeo em que disse que foi ao Catar para levar pen drives com vídeos sobre o Brasil.

Posteriormente, ele publicou fotos do jogo entre Irã x EUA ao lado do emir Tamin Bin Hama al-Thani e do presidente da Fifa, Gianni Infantino. Os dois ficam em um setor ainda mais exclusivo, o VVIP, que só pode ser acessado por chefes de estado e dirigentes de alto escalão da Fifa. Em suas redes sociais, Bolsonaro afirmou: "Por onde passo pode ter certeza de que levo verdades sobre o Brasil".