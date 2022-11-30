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Polêmica

Copa: Eduardo Bolsonaro viu Brasil da área VIP com buffet de luxo, turma e bebida

Viagem do filho do presidente tem causado controvérsia, porque apoiadores de Jair Bolsonaro estão acampados na frente de quartéis em movimento golpista para reverter resultado da eleição
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 nov 2022 às 15:07

Publicado em 30 de Novembro de 2022 às 15:07

IGOR SIQUEIRA, DANILO LAVIERI, PEDRO LOPES E RODRIGO MATTOS
SÃO PAULO, SP - O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do presidente Jair Bolsonaro, assistiu ao jogo entre Brasil e Suíça, na segunda-feira (28), pela Copa do Mundo, no setor VIP do estádio 974 em Doha. O setor é apenas para convidados e tem um buffet de luxo que inclui comida gourmet e bebidas alcoólicas variadas. O grupo de amigos do parlamentar chamava a atenção dos presentes pela animação e pelo consumo de bebidas.
A viagem de Eduardo tem causado controvérsia no Brasil, porque apoiadores de seu pai estão acampados na frente de quartéis em movimento golpista para reverter o resultado da eleição presidencial.
O deputado federal Eduardo Bolsonaro foi flagrado na Copa do Catar
O deputado federal Eduardo Bolsonaro foi flagrado na Copa do Catar Crédito: Reprodução
A reportagem ouviu o relato de cinco pessoas que viram Eduardo Bolsonaro no setor VIP e observaram seu comportamento. O local só pode ser acessado por convite, sem venda de ingresso. A maioria é convidada da Fifa ou de governos. A embaixada brasileira em Doha informou não ter participação na viagem do deputado ao Catar.
A informação obtida pela reportagem é de que um brasileiro representante da Harley-Davidson no Catar, próximo do emir Tamin Bin Hama al-Thani, arrumou os acessos para o deputado e seu grupo.
O grupo que acompanhava Eduardo Bolsonaro tinha um jornalista da Jovem Pan acompanhado da namorada e o presidente do BNDES, Gustavo Montezano. Ele é amigo do deputado federal, e sentou-se ao lado dele na tribuna. A esposa de Eduardo, Heloisa, também estava presente.

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O grupo foi visto na fila de bebidas alcoólicas bem animado, com um comportamento espalhafatoso e aos gritos. Ao contrário do restante dos estádios, as áreas VIP da Fifa têm álcool liberado. Pelo menos duas pessoas presentes disseram que o grupo do filho do presidente chamava a atenção no local pelo alto consumo de bebidas. Nenhum dos presentes soube dizer se Eduardo também ingeriu álcool no local.
Para a tribuna, pessoas que estavam com Eduardo Bolsonaro levaram copos grandes e cheios de vinho. O grupo chegou a derramar bebida em outros convidados que estavam à frente, causando certo desconforto.
No buffet, havia massa e carne. O cardápio também tinha pratos como camarões grelhados ao molho cremoso de páprica e torta de chocolate para a sobremesa. Uma das pessoas presentes descreveu a qualidade da comida como "de alto nível de chef".
Além de Bolsonaro, o presidente da Câmara Federal, Arthur Lira (PP-AL), e o senador Romário (PL-RJ) estavam no mesmo setor VIP. Eles, no entanto, estavam em grupos separados. Como ex-jogador e campeão do mundo, Romário tem direito até a ir para áreas do estádio Legends, onde ficam jogadores consagrados na Copa.
O espaço VIP é apenas para convidados, mas a Fifa negocia pacotes de Hospitality em outro setor com serviços de luxo similares por meio da empresa Match. O custo é em torno de US$ 3 mil por jogo a depender do estádio e de qual partida.

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Após a partida do Brasil, diante da repercussão negativa de sua presença no jogo, Bolsonaro publicou um vídeo em que disse que foi ao Catar para levar pen drives com vídeos sobre o Brasil.
Posteriormente, ele publicou fotos do jogo entre Irã x EUA ao lado do emir Tamin Bin Hama al-Thani e do presidente da Fifa, Gianni Infantino. Os dois ficam em um setor ainda mais exclusivo, o VVIP, que só pode ser acessado por chefes de estado e dirigentes de alto escalão da Fifa. Em suas redes sociais, Bolsonaro afirmou: "Por onde passo pode ter certeza de que levo verdades sobre o Brasil".
Procurado pela reportagem por meio de sua assessoria parlamentar, Eduardo não se manifestou até a publicação da matéria. Caso seja enviado um posicionamento, ela será atualizada.

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