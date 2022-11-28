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Eduardo Bolsonaro é criticado após flagra na Copa do Qatar

Deputado foi flagrado pelas câmeras de transmissão do Cazé TV tirando fotos no estádio, enquanto apoiadores do presidente Jair Bolsonaro estão em acampamentos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

28 nov 2022 às 16:37

Publicado em 28 de Novembro de 2022 às 16:37

O deputado federal Eduardo Bolsonaro foi flagrado na Copa do Catar
O deputado federal Eduardo Bolsonaro foi flagrado na Copa do Catar Crédito: Reprodução
O deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) foi criticado nas redes sociais após ser flagrado com a mulher Heloisa assistindo ao jogo do Brasil e Suíça, na tarde desta terça-feira (28). Ele foi flagrado pelas câmeras de transmissão do Cazé TV tirando fotos no estádio, enquanto apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) estão em acampamentos.
"É que só faltam 7 horas para o Alexandre de Moraes ser preso pela juíza de Haia Stefani Germanotta. Calma Patriotas!", escreveu uma internauta propagando uma fake news que circula entre os apoiadores de Bolsonaro.
"'Estamos nos quartéis!'Não estão nada, estão colocando o gado burro para sofrer enquanto curtem a vida numa boa", criticou outro usuário do Twitter.
Nas redes sociais, o deputado não fez nenhuma postagem sobre a viagem ao Qatar para acompanhar a Copa do Mundo. Mas a esposa postou nos stories do Instagram o look que usou para ir ao jogo de futebol.

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