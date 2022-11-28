Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Frota debocha de 'patriotas' após Eduardo Bolsonaro curtir Copa no Qatar
Deboche nas redes

Frota debocha de 'patriotas' após Eduardo Bolsonaro curtir Copa no Qatar

Eduardo e Heloísa viajaram discretamente para Doha, capital do Qatar, sem comunicar aos seguidores nas redes sociais
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

28 nov 2022 às 17:28

Publicado em 28 de Novembro de 2022 às 17:28

O ex-ator e deputado federal Alexandre Frota (PROS-SP) debochou dos bolsonaristas que se autointitulam "patriotas" e realizam atos golpistas em diversas cidades do Brasil em inconformismo pela derrota de Jair Bolsonaro (PL), enquanto, nesta segunda-feira (28), o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) aproveita a vida ao lado da esposa, Heloísa Bolsonaro, curtindo a Copa do Mundo no Qatar.
O deputado federal Eduardo Bolsonaro foi flagrado na Copa do Catar
O deputado federal Eduardo Bolsonaro foi flagrado na Copa do Catar Crédito: Reprodução
Eduardo e Heloísa viajaram discretamente para Doha, capital do Qatar, sem comunicar aos seguidores nas redes sociais. Entretanto, os dois foram flagrados pelo canal do streamer Casimiro Miguel e a cena gerou repercussão nas redes.
Além das críticas dos internautas, o filho "03" de Jair Bolsonaro foi ironizado por Alexandre Frota, que compartilhou uma foto de Eduardo sorridente assistindo ao jogo do Brasil contra a Suíça, no estádio 974, enquanto uma "patriota" se amordaça ao lado de um caminhão em protesto golpista.
Sempre assíduo nas redes sociais, o deputado tem postado com menos frequência nas plataformas desde a derrota do pai, o presidente Jair Bolsonaro para Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições presidenciais. Por exemplo, ele não falou sobre a viagem ao Qatar. Entretanto, o parlamentar tem incitado militantes bolsonaristas a continuarem nas ruas em atos antidemocráticos e golpistas.
Desde 30 de outubro, quando o resultado das eleições deu a vitória a Lula, bolsonaristas têm feito bloqueios nas estradas e protestado no entorno de quartéis para questionar o resultado do pleito e pedir por uma "intervenção federal" ou "militar".

Veja Também

PT anunciará apoio à reeleição de Lira por governabilidade para Lula

Eduardo Bolsonaro é criticado após flagra na Copa do Qatar

É falso que Holanda, Índia e Rússia tenham oferecido apoio militar a Bolsonaro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Eduardo Bolsonaro Alexandre Frota Copa do Mundo do Catar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que Rio de Janeiro pode ter duas eleições para governador neste ano
Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado
Castle Hill da Javé recebe novos moradores com evento sofisticado em Vargem Alta
Construtora do ES recebe novos moradores de empreendimento de luxo em Vargem Alta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados