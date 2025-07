Quebra de decoro

Conselho de Ética da Câmara suspende mandato de André Janones por 3 meses

Deputado do Avante de Minas Gerais foi suspenso por ofensas homofóbicas contra Nikolas Ferreira durante sessão no plenário da Casa

BRASÍLIA - O Conselho de Ética da Câmara suspendeu nesta terça-feira (15), por três meses, o mandato do deputado André Janones (Avante-MG). Ao todo, foram 15 votos favoráveis e três contrários. Janones é acusado de proferir "xingamentos ultrajantes" contra o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) durante sessão na Casa em 9 de julho.>

A representação, movida pela Mesa Diretora da Casa, propunha suspensão do deputado por seis meses por "suposta quebra de decoro parlamentar".>

O deputado federal Fausto Santos Júnior (União-AM), relator da representação, no entanto, considerou que o prazo de 90 dias "é proporcional à gravidade da conduta e permite resposta institucional firme e exemplar".>

"Encaminho a decisão do Conselho de Ética à Mesa Diretora, cabendo recurso ao Plenário da Câmara dos Deputados. Comunico ao deputado André Janones a decisão do Conselho de Ética", disse o deputado Fabio Schiochet (União-SC), que presidia a reunião, após a conclusão da votação.>

Janones, enquanto Nikolas usava a palavra, teria disparado insultos como "capachos", "vira-latas" e expressões de cunho homofóbico, "ainda que o termo exato não tenha sido transcrito". De acordo com Fausto Santos Júnior, "o uso de linguagem discriminatória como instrumento de ofensa pessoal agrava a situação e fere diretamente os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana".>

Os xingamentos provocaram uma confusão em que Janones foi empurrado, enquanto se ouviam gritos de "rachadinha" dos deputados do PL, em alusão à suposta prática no gabinete do deputado. A Polícia Legislativa teve que intervir.>