Concurso 2760 da Mega-Sena acumula e poderá pagar R$ 43 milhões

A Caixa Econômica Federal sorteou na noite deste sábado (10) o concurso 2760 da Mega-Sena. Ninguém acertou os seis números e o prêmio principal está acumulado em aproximadamente R$ 43 milhões. O próximo sorteio será na terça-feira (13).

As dezenas sorteadas foram: 08 - 11 - 19 - 39 - 47 - 48.

Acertaram cinco dezenas 57 apostas e cada uma delas receberá R$ 58.765,70. Já o prêmio para quatro dezenas irá para 4.957 apostas e cada uma terá direito a R$ 965,34.

A aposta simples para a Mega-Sena custa R$ 5 e pode ser feita até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio em uma casa lotérica ou pela internet, por meio do aplicativo Loterias Caixa ou pelo site de loterias da Caixa.