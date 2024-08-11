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Concurso 2760 da Mega-Sena acumula e poderá pagar R$ 43 milhões

As dezenas sorteadas foram: 08 - 11 - 19 - 39 - 47 - 48
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 ago 2024 às 09:50

Publicado em 11 de Agosto de 2024 às 09:50

A Caixa Econômica Federal sorteou na noite deste sábado (10) o concurso 2760 da Mega-Sena. Ninguém acertou os seis números e o prêmio principal está acumulado em aproximadamente R$ 43 milhões. O próximo sorteio será na terça-feira (13).
As dezenas sorteadas foram: 08 - 11 - 19 - 39 - 47 - 48.
Acertaram cinco dezenas 57 apostas e cada uma delas receberá R$ 58.765,70. Já o prêmio para quatro dezenas irá para 4.957 apostas e cada uma terá direito a R$ 965,34.
A aposta simples para a Mega-Sena custa R$ 5 e pode ser feita até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio em uma casa lotérica ou pela internet, por meio do aplicativo Loterias Caixa ou pelo site de loterias da Caixa.
A probabilidade de acerto para quem faz uma aposta de seis números (no valor de R$ 5) da Mega-Sena é de uma em mais de 50 milhões. Na aposta com sete números (que custa R$ 35), a chance sobe para uma em 7,1 milhões.

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