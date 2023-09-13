Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Concurso 2631 acumula e Mega-Sena deve pagar R$ 6 milhões nesta quinta (14)
Loteria

Concurso 2631 acumula e Mega-Sena deve pagar R$ 6 milhões nesta quinta (14)

Segundo a Caixa Econômica Federal, 17 apostas marcaram cinco números e cada uma receberá R$ 80.043,54. Outras 1.333 acertaram quatro dezenas e ganharão R$ 1.458,30 cada
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 set 2023 às 05:56

Publicado em 13 de Setembro de 2023 às 05:56

A Caixa Econômica Federal sorteou na noite desta terça-feira (12) o concurso 2631 da Mega-Sena, mas não houve ganhadores. Assim, o valor de R$ 2.506.626,57 acumulou e na quinta-feira (14) o prêmio principal deve pagar R$ 6 milhões.
Os números sorteados no Espaço da Sorte, na avenida Paulista, em São Paulo, foram: 14 - 26 - 36 - 39 - 50 - 53.
Segundo a Caixa Econômica Federal, 17 apostas marcaram cinco números e cada uma receberá R$ 80.043,54. Outras 1.333 acertaram quatro dezenas e ganharão R$ 1.458,30 cada.
A aposta simples para a Mega-Sena custa R$ 5 e pode ser feita até às 19h (de Brasília) do dia do sorteio em uma casa lotérica ou pela internet, por meio do aplicativo Loterias Caixa ou pelo site de loterias da Caixa.
A probabilidade de acerto para quem faz uma aposta de seis números (no valor de R$ 5) da Mega-Sena é de uma em mais de 50 milhões. Na aposta com sete números (que custa R$ 35), a chance sobe para uma em 7,1 milhões.
O maior prêmio regular já pago foi em 1º de outubro de 2022, no concurso 2.525, quando duas apostas ganhadoras dividiram R$ 317.853.788,53. Naquela ocasião, a Mega estava acumulada havia 14 concursos consecutivos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 12/04/2026
Imagem de destaque
Debaixo de chuva, Guns N' Roses chega a Vitória para show inédito no ES
Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados