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BBC News

Como discussão sobre linguagem neutra virou guerra cultural no Brasil

Proposta de mudança da língua criaria versões para certas palavras com gênero neutro, como 'todes', 'bem-vindes' e 'amigues'.
BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

26 set 2023 às 16:00

Publicado em 26 de Setembro de 2023 às 16:00

Neste vídeo, o repórter da BBC News Brasil em São Paulo João Fellet trata da disputa em torno da chamada "linguagem neutra" ou "linguagem não binária".
Por essa proposta de mudança da língua, certas palavras ganham versões com gênero neutro, como "todes", "bem-vindes" e "amigues".
A proposta, segundo seus defensores, busca contemplar pessoas não binárias (que não se identificam como homens nem mulheres) e reduzir o uso de termos masculinos genéricos como "todos", "bem-vindos" e "amigos".
O movimento, no entanto, gerou uma contra-ofensiva.
Nos últimos anos, dezenas de projetos de lei foram propostos no Congresso para proibir a linguagem neutra em escolas e concursos públicos.
Alguns dos maiores adversários da causa são políticos bolsonaristas que tiveram fortes votações na última eleição.
A reação tem levado alguns a questionar se o ativismo pró-linguagem neutra não poderia estar fortalecendo o campo político oposto.
Assista e confira.

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