Como discussão sobre linguagem neutra virou guerra cultural no Brasil

Neste vídeo, o repórter da BBC News Brasil em São Paulo João Fellet trata da disputa em torno da chamada "linguagem neutra" ou "linguagem não binária".

Por essa proposta de mudança da língua, certas palavras ganham versões com gênero neutro, como "todes", "bem-vindes" e "amigues".

A proposta, segundo seus defensores, busca contemplar pessoas não binárias (que não se identificam como homens nem mulheres) e reduzir o uso de termos masculinos genéricos como "todos", "bem-vindos" e "amigos".

O movimento, no entanto, gerou uma contra-ofensiva.

Nos últimos anos, dezenas de projetos de lei foram propostos no Congresso para proibir a linguagem neutra em escolas e concursos públicos.

Alguns dos maiores adversários da causa são políticos bolsonaristas que tiveram fortes votações na última eleição.

A reação tem levado alguns a questionar se o ativismo pró-linguagem neutra não poderia estar fortalecendo o campo político oposto.