Com vacina em falta, Saúde compra 2,6 milhões de doses de Coronavac

SÃO PAULO - O Ministério da Saúde anunciou nesta sexta-feira (6) a compra de 750 mil novas doses da vacina Coronavac, produzida pelo Instituto Butatan. A aquisição, feita por meio de um aditivo contratual, ocorre em meio à falta de imunizantes contra Covid-19 para crianças de seis meses a 11 anos.

Além dessa compra, o ministério disse que um novo aditivo deve ser assinado nos próximos dias para garantir um total de 2,6 milhões de vacinas do instituto paulista.

Dose pediátrica da Coronavac vai ser comprada pelo Ministério da Saúde Crédito: Rovena Rosa/Agência Brasil

A nova secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do ministério, Ethel Maciel, já havia afirmado, nesta sexta (6) , que pretende antecipar o contrato de fornecimento de vacinas com a Pfizer e retomar as compras da Coronavac.

Segundo o ministério, as primeiras doses da Coronavac devem ser entregues nas próximas semanas. Elas serão distribuídas em todos os estados e no Distrito Federal para a vacinação de crianças de 3 a 11 anos.

Na cidade o Rio de Janeiro, a vacinação de jovens e adultos contra a Covid chegou a ser suspensa por falta de doses. Segundo o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, o baixo estoque ocorreu por falta de remessas do Ministério da Saúde nos últimos meses e por uma maior procura no final do ano.

A imunização na capital fluminense deve ser retomada na próxima segunda-feira (9), segundo a prefeitura.

Nesta semana, o Ministério da Saúde passou a recomendar uma dose de reforço da vacina da Pfizer contra a Covid para crianças de 5 a 11 anos. Até então, a pasta indicava a terceira aplicação apenas a partir de 12 anos.

Segundo a nota técnica, a recomendação ocorre devido à redução da resposta imune às vacinas e à circulação de novas variantes em um cenário em que ainda não foram atingidas as coberturas vacinais consideradas adequadas para o público infantil.

"A pasta segue em tratativas com os laboratórios para garantir mais imunizantes para o público infantil o mais breve possível", disse o ministério.

As vacinas para o público adulto não estão em falta, segundo a secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente. Entretanto, ainda não há certeza de que haverá indicação de mais uma dose de reforço para todas as idades. A vacinação para grupos de risco entrará no calendário anual.