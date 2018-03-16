Com morte de Marielle, Temer desiste de ir ao Rio

Brasília - O presidente Michel Temer Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O presidente Michel Temer desistiu de ir ao Rio para comemorar o primeiro mês de intervenção federal no Estado, completado nesta sexta-feira (16). Ele planejava a ida desde a semana passada, onde se encontraria com o interventor, o general Braga Netto. Mas, diante do assassinato da vereadora Marielle Franco, foi aconselhado a "deixar a poeira baixar" e não pisar na cidade por agora.

Uma das preocupações de seus aliados, e do próprio Temer, era ser acusado de tentar se apropriar politicamente do desastre ocorrido no Rio na noite de quarta-feira, quando o carro da vereadora foi alvejado por tiros. Com isso, poderia fazer subir ainda mais a temperatura das críticas tanto a ele pessoalmente, quanto à intervenção federal.