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#MariellePresente

Com morte de Marielle, Temer desiste de ir ao Rio

Presidente foi aconselhado o a 'deixar a poeira baixar'

Publicado em 16 de Março de 2018 às 20:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 mar 2018 às 20:55
Brasília - O presidente Michel Temer Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
O presidente Michel Temer desistiu de ir ao Rio para comemorar o primeiro mês de intervenção federal no Estado, completado nesta sexta-feira (16). Ele planejava a ida desde a semana passada, onde se encontraria com o interventor, o general Braga Netto. Mas, diante do assassinato da vereadora Marielle Franco, foi aconselhado a "deixar a poeira baixar" e não pisar na cidade por agora.
Uma das preocupações de seus aliados, e do próprio Temer, era ser acusado de tentar se apropriar politicamente do desastre ocorrido no Rio na noite de quarta-feira, quando o carro da vereadora foi alvejado por tiros. Com isso, poderia fazer subir ainda mais a temperatura das críticas tanto a ele pessoalmente, quanto à intervenção federal.
Até quinta-feira (15), o presidente ainda não havia decidido se faria uma parada no Rio. Houve, entre os principais ministros e assessores, quem fosse a favor e contra, mas acabou prevalecendo o argumento dos que foram contrários à viagem.

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