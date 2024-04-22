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"Fada"

Com drone, Lei Seca no RJ flagra motorista que cobra para ajudar burlar blitz

Homem conduz carro de motoristas para fugir de fiscalização, por dinheiro, mas devolve veículo em seguida
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

22 abr 2024 às 07:10

Publicado em 22 de Abril de 2024 às 07:10

A fiscalização da Lei Seca, no Rio de Janeiro, flagrou motoristas que cobram dinheiro para ajudar quem tenta escapar da blitz. Esses motoristas foram apelidados de 'fada' pelos agentes, e cobram para retirar o veículo do ponto da fiscalização. Após alguns metros, o carro é devolvido ao motorista em situação irregular.
O drone operado por agentes da Lei Seca fez o flagrante na Barra da Tijuca, zona oeste, no dia 14 de abril; as imagens foram divulgadas na sexta (19). O motorista de camisa azul-claro é multado por não ter carteira de habilitação.
Agentes da Lei Seca interceptam motorista pela segunda vez, após ele tentar burlar fiscalização
Agentes da Lei Seca interceptam motorista pela segunda vez, após ele tentar burlar fiscalização Crédito: Reprodução/Lei Seca RJ
Ele é informado que, para sair do local com o veículo, precisa apresentar uma pessoa habilitada. Nesse momento, um homem de camisa preta, se aproxima -- ele é um fada.
Esse fada foi identificado pelos agentes como Thiago Almeida Bianchi de Mattos, e é suspeito de ficar no entorno da blitz para levar o carro de motoristas impedidos de dirigir, cobrando até R$ 300 para isso.
Nas imagens divulgadas, Mattos assume o volante, e o jogador entra no banco traseiro. O carro sai do ponto da blitz, mas para menos de 500 metros depois, em uma viagem de 30 segundos.
Os dois desembarcam e acertam o valor do serviço. O motorista, sem carteira, assume o volante novamente. Mas, logo adiante, ele é parado por agentes da Lei Seca, que monitoravam o esquema por drone. Os dois foram levados para uma delegacia.
O jogador de futebol foi multado duas vezes na mesma noite por dirigir sem habilitação; já o motorista Thiago Almeida Bianchi de Mattos foi preso em flagrante.
De acordo com a Polícia Civil, ele cometeu um crime quando entregou a direção do carro a uma pessoa não habilitada. A pena prevista é de seis meses a um ano de detenção. Após pagar uma multa e perder sete pontos na carteira, vai responder em liberdade.
Um levantamento feito pela Lei Seca mostrou que, desde 2021, Mattos já dirigiu para 815 motoristas multados. A reportagem tentou entrar em contato com Mattos, com o número de telefone disponível no boletim de ocorrência, mas não obteve retorno.
Em nota, a Lei Seca afirmou que "tem sido realizado um grande levantamento sobre a atuação de motoristas que são usados como recondutores por motoristas flagrados dirigindo sob o efeito do álcool".
"A Lei Seca também esclarece que dos motoristas pegos no bafômetro, e que sejam surpreendidos dirigindo logo em seguida, serão autuados novamente. No caso dos recondutores serem flagrados passando o veículo a um motorista inflacionado por dirigir sob o efeito do álcool, ele também é multado e autuado", acrescentou.

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