Circulação de trem de passageiros em trecho de MG é retomada

Publicado em 2 de setembro de 2019 às 15:34
- Atualizado há 6 anos
A circulação do trem de passageiros entre as estações de Belo Horizonte e Dois Irmãos, em Barão de Cocais (MG), foi retomada em sua totalidade no último domingo (1º).
De acordo com informações da Vale, a retomada integral da circulação foi possível após uma empresa internacional de consultoria com atuação independente atestar a segurança das operações ferroviárias nas proximidades da mina Gongo Soco, em Minas Gerais.
Com o risco de rompimento de talude em Barão dos Cocais, a circulação de trens no trecho havia sido interrompido em maio e era feito por meio de ônibus alugados pela empresa. Agora, os passagens que saem de Vitória e de Belo Horizonte fazem todo o trajeto de trem.
Outras informações podem ser solicitadas por meio do Alô Ferrovias 0800 285 7000.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o