Celular do tamanho de uma tampa de caneta é apreendido dentro de cela

Comparação do tamanho do celular apreendido com uma Crédito: Divulgação/Polícia Civil do RS

Um mini celular do tamanho de uma tampa de caneta foi apreendido dentro de uma cela na Penitenciária de Canoas, no Rio Grande do Sul. Policiais cumpriram um mandado de busca e apreensão na quinta (7) contra duas lideranças de uma facção de Porto Alegre que estavam presas. O aparelho não é flagrado por detectores do presídio. As informações são da Polícia Civil.

A delegada Luciane Bertoletti explica que eles usavam o aparelho para se comunicar com indivíduos em liberdade que "assombravam" moradores de um condomínio popular de Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre. "Tivemos durante o ano diversas denúncias de que esses indivíduos expulsavam moradores do condomínio. Eles tomavam esses apartamentos para armazenar droga, fazer ponto de tráfico ou para colocar pessoas da facção".