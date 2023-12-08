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No Rio Grande do Sul

Celular do tamanho de uma tampa de caneta é apreendido dentro de cela

O objeto não é flagrado por detectores do presídio. Os detentos usavam o aparelho para se comunicar com indivíduos em liberdade que "assombravam" moradores de Porto Alegre
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 dez 2023 às 14:01

Publicado em 08 de Dezembro de 2023 às 14:01

A comparação do tamanho do celular apreendido com uma tampa de caneta
Comparação do tamanho do celular apreendido com uma Crédito: Divulgação/Polícia Civil do RS
Um mini celular do tamanho de uma tampa de caneta foi apreendido dentro de uma cela na Penitenciária de Canoas, no Rio Grande do Sul. Policiais cumpriram um mandado de busca e apreensão na quinta (7) contra duas lideranças de uma facção de Porto Alegre que estavam presas. O aparelho não é flagrado por detectores do presídio. As informações são da Polícia Civil.
A delegada Luciane Bertoletti explica que eles usavam o aparelho para se comunicar com indivíduos em liberdade que "assombravam" moradores de um condomínio popular de Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre. "Tivemos durante o ano diversas denúncias de que esses indivíduos expulsavam moradores do condomínio. Eles tomavam esses apartamentos para armazenar droga, fazer ponto de tráfico ou para colocar pessoas da facção".
Além de operar um esquema de tráfico de drogas no condomínio e arredores, os criminosos ameaçavam de morte quem se recusasse a cooperar. A investigação da Polícia Civil durou nove meses. Além do mandado na Penitenciária de Canoas, policiais também prenderam uma pessoa dentro do condomínio suspeita de integrar a organização criminosa. Também participou da operação a Brigada Militar de Canoas.

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