Cavadinha de Yuri Alberto vira assunto entre Alexandre de Moraes e Lula

Torcedores do Corinthians, ministro do STF e presidente da República tiveram rápida conversa sobre pênalti perdido pelo atacante contra o Flamengo

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 16:34

SÃO PAULO - A cavadinha de Yuri Alberto na cobrança de pênalti que terminou com a defesa do goleiro Rossi na derrota do Corinthians para o Flamengo, pelo Brasileirão, na noite de domingo (28) virou assunto na interação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

O Encontro foi antes da sessão de posse de Edson Fachin, que assumiu a presidência da Corte. Depois de cumprimentar o ministro Luís Roberto Barroso e o próprio Fachin, Lula se dirigiu a Alexandre de Moraes, que fez a pergunta ao presidente: "E o Yuri Alberto, hein?"

Alexandre de Moraes para Lula no STF: "E o Yuri Alberto, hein?"



Na sequência das imagens divulgadas, após um corte, Lula aparece rindo e com a mão no rosto. O vídeo da conversa foi compartilhado nas redes sociais do presidente, que estava acompanhado da primeira-dama, Janja.

Presidente Lula conversa sobre o Corinthians com ministro do STF Alexandre de Moraes Crédito: Reprodução de vídeo

Lula e Moraes são torcedores do Corinthians. O alvinegro largou na frente contra o Flamengo com o próprio Yuri Alberto, mas o rubro-negro virou o jogo com gols de Arrascaeta e Luiz Araújo.

Moraes costuma fazer menções recorrentes ao Corinthians no STF. Relator do caso que condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro à prisão, ele brincou sobre o voto do colega Luiz Fux, que demorou quase 13 horas para emitir o seu parecer na sessão deste mês.

"Não falei sobre a maldade que me fizeram nesta segunda-feira (29), de me fazer perder quase dois terços do jogo do Corinthians e Athletico. Cheguei em casa e já estava 2 a 0 – para minha felicidade –, mas perdi este momento nos dois gols."

Moraes também marcou presença na vitória do Timão sobre o Palmeiras, na Neo Química Arera, em duelo válido pela Copa do Brasil 2025. Ele foi fotografado fazendo um gesto obsceno. Segundo a Folha de S.Paulo, o gesto teria sido direcionado a uma pessoa que estava nas cadeiras numeradas do setor oeste do estádio.

