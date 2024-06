Caso Marielle: à PF, ex-chefe da Polícia do Rio nega vínculo com irmãos Brazão

Ex-chefe da Polícia Civil do Rio, Rivaldo Barbosa foi ouvido por três horas e meia nesta segunda-feira (3) a pedido da defesa

À PF, Rivaldo Barbosa negou ter vínculos com o deputado Chiquinho Brazão, e o irmão dele, o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ), Domingos Brazão, denunciados como mandantes do crime. Também declarou que nunca teve contato com o atirador Ronnie Lessa, delator do crime, que o implicou no plano de atentado.