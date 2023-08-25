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Mistério em SP

Casal de guardas municipais é encontrado morto dentro de carro

Na cena do crime, foram encontradas cápsulas, duas armas e celulares. O caso, segundo informações da Secretaria da Segurança Pública, foi registrado como morte suspeita e homicídio
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

25 ago 2023 às 06:20

Publicado em 25 de Agosto de 2023 às 06:20

Um casal de guardas civis foi encontrado morto dentro de um carro na noite de quarta-feira (23) em Mogi das Cruzes, região metropolitana de São Paulo. O caso é investigado pelo Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa (SHPP).
Por volta das 23h10, policiais militares foram acionados para uma ocorrência no bairro Vila Cintra. Ao chegar à Rua José Carlos Santos, a equipe encontrou o casal de guardas Juliana Caroline dos Santos, de 33 anos, e Everton Tomaz de Jesus, de 39, sem vida.
Os corpos das vítimas foram encontrados em via pública com ferimentos de arma de fogo.
Os corpos das vítimas foram encontrados em via pública com ferimentos de arma de fogo. Crédito: Reprodução/Redes sociais
Na cena do crime, foram encontradas cápsulas, duas armas e celulares. O caso, segundo informações da Secretaria da Segurança Pública, foi registrado como morte suspeita e homicídio.
A principal linha de investigação trabalha com a hipótese de que Juliana tenha matado o companheiro e tirado a própria vida em seguida. Isso porque, de acordo com informações preliminares, Juliana foi encontrada com uma pistola 380, que confere ao tipo de munição encontrada no local.
Já a arma de Everton, uma pistola calibre ponto 40, estava guardava no coldre, com as 14 munições intactas.
Ainda segundo informações apuradas pela investigação, Juliana fazia parte do efetivo da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo desde janeiro. Enquanto o companheiro integrava a equipe de Rondas com Motocicletas (Romu) da Guarda Civil Municipal de Guarulhos, na Grande São Paulo, há 12 anos.
A Corregedoria da GCM de São Paulo acompanha as investigações da Polícia Civil, que apura as circunstâncias do caso.

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