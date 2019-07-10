Leilão

Carro de luxo e lancha de Eike Batista são arrematados em leilão

A Lamborghini foi arrematada por R$ 1,409 milhão e a lancha, por R$ 1,92 milhão

Publicado em 10 de julho de 2019 às 23:34 - Atualizado há 6 anos

O empresário Eike Batista Crédito: Reprodução/Instagram | Arquivo

A Lamborghini e a lancha do empresário Eike Batista foram arrematados na terça-feira (9) em leilão promovido pelo leiloeiro Leonardo Schulmann, a pedido da juíza titular da 3ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, Rosália Monteiro Figueira. Nesta vara tramita processo contra o empresário, desvinculado da Operação Lava Jato, sob responsabilidade do juiz Marcelo Bretas.

Na semana passada, os dois bens foram colocados em leilão pela 7ª Vara Federal Criminal, mas não houve interessados. A Lamborghini foi arrematada por R$ 1,409 milhão e a lancha, por R$ 1,92 milhão. Os valores serão pagos em parcelas.

Na última quinta-feira (4), a embarcação Intermarine 680 Spirit of Brazil, avaliada em R$ 3,5 milhões, e a Lamborghini Aventador, branca, avaliada em R$ 2,24 milhões tinham sido colocadas em leilão a pedido do juiz Marcelo Bretas, responsável pelos processos da Lava Jato no Rio de Janeiro.

