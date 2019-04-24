Home
Cármen Lúcia suspende ação e barra tratamento para "cura gay"

Em setembro de 2017, o juiz Waldemar Cláudio de Carvalho concedeu liminar que abriu brecha para que psicólogos oferecessem terapia de reversão sexual