Cármen e Dino dão indiretas e provocam Fux durante julgamento de Bolsonaro

Ministra é a quarta a votar no julgamento da trama golpista nesta quinta-feira (11)

JOSÉ MARQUES, ANA POMPEU E CÉZAR FEITOZA

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 15:13

 - Atualizado há 6 minutos

BRASÍLIA - A ministra Cármen Lúcia e o ministro Flávio Dino fizeram piadas e provocações com o ministro Luiz Fux um dia após ele dar um voto de 13 horas no julgamento da trama golpista, nesta quinta (11).

Enquanto Cármen fazia uma introdução no seu voto, Dino pediu um aparte (uma interrupção para fazer um comentário), e Cármen respondeu em voz alta: "Todos!", disse ela. "Todos desde que rápidos, porque nós, mulheres, ficamos muitos anos sem falar", acrescentou, dizendo que o regimento do Supremo prevê a possibilidade de apartes.

Na terça (9), Fux havia se queixado de Dino por ter pedido apartes no voto do relator do processo, Alexandre de Moraes.

Depois da resposta de Cármen Lúcia nesta quinta, Dino voltou a provocar Fux. Ele disse que seus votos são rápidos para poder pedir muitos apartes.

