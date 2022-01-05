Cão de faro acha cocaína no teto de contêiner vindo dos EUA em porto

Receita Federal apreendeu nesta terça-feira (4), 59 quilos de cocaína escondidos no teto de um contêiner no Porto de Santos, no litoral de São Paulo . Com auxílio do cão de faro Uruk, os agentes do fisco encontraram a droga em meio à camada de isolamento térmico de um contêiner vazio vindo da Filadélfia, nos Estados Unidos

De acordo com os investigadores, imagem de escâner apontou diferença em parte do teto do contêiner, o que levantou suspeitas por parte da equipe de análise de riscos nas operações de importação e exportação da Alfândega da Receita Federal em Santos.

Transporte de contêineres foi usado pelo tráfico de drogas Crédito: Pixabay

Mesmo com o contêiner vazio, foi realizada inspeção com o cão de faro Uruk que sinalizou a presença de drogas quando entrou no interior do contêiner.

Após a indicação, foram feitos furos no teto do contêiner, pela parte de fora, retirando-se uma pequena amostra de pó branco, que testou positivo para cocaína.