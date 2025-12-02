Home
>
Brasil
>
Caminhão fica pendurado em viaduto após acidente em rodovia de SP

Caminhão fica pendurado em viaduto após acidente em rodovia de SP

O motorista perdeu o controle do veículo e bateu na defesa metálica do viaduto; as causas do acidente não foram identificadas até o momento

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 13:42

Caminhão despencou e ficou pendurado em viaduto no interior de São Paulo
Caminhão despencou e ficou pendurado em viaduto no interior de São Paulo Crédito: Divulgação/Artesp

Parte de uma carreta bitrem carregada de caroço de algodão tombou de um viaduto na avenida Anhanguera, em Aramina (SP), a 430 km da capital, na madrugada desta terça-feira (2). O motorista perdeu o controle do veículo e bateu na defesa metálica do viaduto. O acidente aconteceu no km 439 da via, no sentido sul, segundo a Artesp. As causas do acidente não foram identificadas até o momento. A cabine e a parte dianteira do caminhão permaneceram no viaduto, mas a parte traseira do veículo tombou sobre a faixa de acesso ao local. A carga ficou espalhada na pista que passa sob o viaduto.

Recomendado para você

O motorista perdeu o controle do veículo e bateu na defesa metálica do viaduto; as causas do acidente não foram identificadas até o momento

Caminhão fica pendurado em viaduto após acidente em rodovia de SP

Adrielle Malaquias havia terminado o relacionamento com Alex Pereira de Souza, que não aceitava a separação; a jovem foi morta com cinco tiros

Suspeito de matar a ex-namorada de 17 anos é preso no RJ

Aguinaldo José Alves, 39, sofreu uma tentativa de linchamento e em seguida foi preso em flagrante no dia do incêndio

Mulher e 4 filhos morrem em incêndio no Recife; polícia investiga feminicídio

O caminhoneiro não ficou ferido e ninguém passava na faixa de acesso no momento do acidente. A Artesp não informou de onde o caminhão partiu nem qual era o destino dele. O viaduto onde o tombamento aconteceu continuava interditado por volta das 11h, mais de 10 horas após acidente. Segundo a Artesp, as equipes aguardavam a chegada da seguradora da carga.

Leia mais

Imagem - Suspeito de matar a ex-namorada de 17 anos é preso no RJ

Suspeito de matar a ex-namorada de 17 anos é preso no RJ

Imagem - Mulher e 4 filhos morrem em incêndio no Recife; polícia investiga feminicídio

Mulher e 4 filhos morrem em incêndio no Recife; polícia investiga feminicídio

Imagem - Jovem morto na PB estava decidido a chegar perto de leoa, diz delegada

Jovem morto na PB estava decidido a chegar perto de leoa, diz delegada

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais