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Cabo Daciolo entra com representação no TSE por voto em cédulas

Em 6 de junho, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu suspender a implantação do voto impresso nas próximas eleições
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 set 2018 às 00:00

Publicado em 05 de Setembro de 2018 às 00:00

Cabo Daciolo Crédito: Reprodução/Instagram
O candidato do partido Patriota à Presidência da República, Cabo Daciolo, entrou nesta terça-feira (4) com uma representação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para que seja adotado o modelo de voto em cédulas nestas eleições, ao invés das urnas eletrônicas.
Escreve isso que o estou falando agora: essa eleição do dia 7 (de outubro) vai ser em cédulas. Pode até atrasar em uma semana, mas vai ser em cédulas! Não vai ser nessas urnas eletrônicas fraudulentas, disse Daciolo a jornalistas.
Em 6 de junho, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu suspender a implantação do voto impresso nas próximas eleições, atendendo a um pedido de medida cautelar feito pela procuradora-geral da República, Raquel Dodge.
O uso do voto impresso para as eleições deste ano havia sido aprovado pelo Congresso Nacional em 2015, na minirreforma eleitoral. Para os ministros do STF, no entanto, o voto impresso tem alta potencialidade de identificação do eleitor, violando o sigilo.
> TSE aprova registros de Marina, Amoêdo e Daciolo
Aquilo que o STF derrubou de forma equivocada, agora vamos botar em cédulas. Me escutem bem, nação brasileira: ou nós vamos votar em cédula ou fica em casa. Ninguém vota! Chega de fraudes! A colônia vai se tornar nação, esbravejou Daciolo. (Rafael Moraes Moura)

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