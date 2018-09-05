Cabo Daciolo entra com representação no TSE por voto em cédulas

Cabo Daciolo Crédito: Reprodução/Instagram

O candidato do partido Patriota à Presidência da República, Cabo Daciolo, entrou nesta terça-feira (4) com uma representação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para que seja adotado o modelo de voto em cédulas nestas eleições, ao invés das urnas eletrônicas.

Escreve isso que o estou falando agora: essa eleição do dia 7 (de outubro) vai ser em cédulas. Pode até atrasar em uma semana, mas vai ser em cédulas! Não vai ser nessas urnas eletrônicas fraudulentas, disse Daciolo a jornalistas.

Em 6 de junho, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu suspender a implantação do voto impresso nas próximas eleições, atendendo a um pedido de medida cautelar feito pela procuradora-geral da República, Raquel Dodge.

O uso do voto impresso para as eleições deste ano havia sido aprovado pelo Congresso Nacional em 2015, na minirreforma eleitoral. Para os ministros do STF, no entanto, o voto impresso tem alta potencialidade de identificação do eleitor, violando o sigilo.