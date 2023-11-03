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Instrutor de voo

Buscas por homem que caiu com parapente no mar são retomadas em SP

Nas redes sociais, internautas identificaram o rapaz como sendo o instrutor de trike Aluísio Paes de Barros Filho, de 51 anos. A identidade ainda não foi confirmada pelos bombeiros
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

03 nov 2023 às 14:48

Publicado em 03 de Novembro de 2023 às 14:48

Aluísio Paes de Barros Filho, de 51 anos, caiu com parapente no mar na manhã de quinta-feira (2), na praia da Enseada, em Bertioga , São Paulo
Aluísio Paes de Barros Filho, de 51 anos, caiu com parapente no mar na manhã de quinta-feira (2), na praia da Enseada, em Bertioga , São Paulo Crédito: Reprodução/Redes Sociais
As equipes do Corpo de Bombeiros reiniciaram, na manhã desta sexta-feira, as buscas pelo homem que caiu com parapente no mar. O acidente ocorreu na manhã de quinta-feira (2), na praia da Enseada, em Bertioga (a 103 km da capital paulista). Nas redes sociais, internautas identificaram o rapaz como sendo o instrutor de trike-ultraleve pendular com capacidade para duas pessoas-- Aluísio Paes de Barros Filho, 51. De acordo com as informações que constam em alguns perfis, ele também administrava passeios marítimos, mergulho e pescaria.
A identidade não foi confirmada pelos bombeiros. Nas redes, amigos lamentam o ocorrido. No Facebook pessoal do instrutor, há uma entrevista concedida há poucos dias ao programa Opinião, com transmissão pelo YouTube. Na ocasião, Filho contou que começou no esporte aéreo em 1995. Até chegar ao trike, passou pelo paraquedismo, balonismo e ultraleve. O rapaz também revelou que já sofreu acidentes, mas por imprudência própria.
Há seis anos, o instrutor saltou da varanda do seu apartamento, no 27º andar, em Ribeirão Preto. O vídeo viralizou e está no canal que o empresário mantém no Youtube. No ano passado, um instrutor de parapente morreu após uma queda de 15 metros, quando o equipamento em que ele voava foi atingido por uma linha de pipa revestida com cerol. Na ocasião, José Rocha da Silva, 61, sobrevoava a praia de Indaiá, em Bertioga, no litoral norte de São Paulo.

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