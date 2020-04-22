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Reunião

Buscando aproximação, Bolsonaro se reúne com representantes do MDB

O encontro faz parte de uma estratégia para articular uma base de sustentação parlamentar no Congresso
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 abr 2020 às 10:11

Publicado em 22 de Abril de 2020 às 10:11

Coletiva de imprensa com o Presidente da República Jair Bolsonaro
Presidente da República Jair Bolsonaro Crédito: Marcos Corrêa/PR
O presidente Jair Bolsonaro reúne-se nesta quarta-feira (22) com membros do MDB, partido com o qual ensaia uma aproximação. Bolsonaro recebe pela tarde, no Planalto, o presidente nacional da legenda, deputado Baleia Rossi (SP), e o líder da maioria no Senado, senador Eduardo Braga (AM). Também participa da reunião o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos.
O encontro faz parte de uma estratégia para articular uma base de sustentação parlamentar no Congresso. Na semana passada, o presidente se reuniu com membros do Centrão. Agora, além do MDB, Bolsonaro também busca fortalecer as relações com o comando do DEM. Como mostrou o jornal O Estado de S. Paulo, o presidente deve se encontrar nesta quinta-feira com o presidente do partido, ACM Neto.
Hoje Bolsonaro também tem previstas reuniões com os ministros, Bento Albuquerque, de Minas e Energia, e Ernesto Araújo, das Relações Exteriores.
Além disso, apesar de não constar nos compromissos oficiais de Bolsonaro, está prevista na agenda de Paulo Guedes, ministro da Economia, uma reunião com o chefe do Executivo. Também pela manhã o presidente deve se reunir com o vice-presidente Hamilton Mourão.

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CRÍTICAS À IMPRENSA

Nesta quarta-feira, antes de ir despachar no Planalto, o presidente falou brevemente com apoiadores na saída do Palácio do Alvorada. Para o grupo que o esperava em frente a residência oficial, o presidente disse que não falaria com a imprensa porque, segundo ele, jornalistas "inventam tudo". Antes ainda chegou a chamar a imprensa de "canalha", quando respondeu a um apoiador sobre a situação das lotéricas no País.
"Eu tenho parente meu que tem lotérica, mas é pequena. Toda vez que eu falo por lotérica essa imprensa canalha diz que eu estou fazendo pelo meu parente. Não tem nada a ver com isso", disse.

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