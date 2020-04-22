Buscando aproximação, Bolsonaro se reúne com representantes do MDB

Nesta quarta-feira, antes de ir despachar no Planalto, o presidente falou brevemente com apoiadores na saída do Palácio do Alvorada. Para o grupo que o esperava em frente a residência oficial, o presidente disse que não falaria com a imprensa porque, segundo ele, jornalistas "inventam tudo". Antes ainda chegou a chamar a imprensa de "canalha", quando respondeu a um apoiador sobre a situação das lotéricas no País.