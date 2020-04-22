Bancadas do PT na Câmara e no Senado decidem aderir ao 'Fora, Bolsonaro'

"Bolsonaro atravessou o limite aceitável para um presidente", destacou o líder do PT no Senado, Rogério Carvalho (SE), segundo a legenda. "Bolsonaro é muito pequeno para dirigir o Brasil... É preciso dar um basta. Se persistir, tudo vai piorar", afirmou o líder da sigla na Câmara, Enio Verri (PR). Já o líder da Minoria na Câmara, José Guimarães (PT-CE), alegou, conforme o texto do partido, que a "democracia não suporta mais três anos de governo Bolsonaro".