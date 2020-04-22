Está difícil: Bolsonaro é cego em relação à tragédia humana

Jair Bolsonaro em protesto que pede a destituição do STF, dos governos estaduais, do Congresso e que pede o fim do isolamento

Como se já não bastassem essas nuvens ameaçadoras, chegamos à tempestade perfeita com mais uma pandemia das tantas que já habitaram a história do homem, a Covid-19, que nos ameaça de morte. Renova o velho terror hobbesiano que o levou a entregar parte de sua liberdade a um ente abstrato –o Estado– para que este garanta a sua segurança.