Brumadinho: moradores abandonaram casas, mas alerta de sirene falhou

"Momento de pânico. Parecia cena de filme. Isso vai ser um inferno", disse uma das moradoras que teve que deixar sua própria casa após o rompimento da barragem