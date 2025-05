Osasco

Bombeiros encontram corpo de promotora de eventos morta em São Paulo

Carlos Eduardo de Souza Ribeiro, ex-companheiro de Amanda Caroline de Almeida, foi preso. Segundo a polícia, ele confessou o crime e disse ter jogado o corpo da vítima no rio Tietê

Amanda e Carlos Eduardo tiveram um relacionamento por 16 anos e três filhos, uma adolescente de 16 anos e dois meninos, de 7 e 5. Eles estavam separados havia quase dois meses. No último dia 18, segundo o boletim de ocorrência, Amanda havia saído com a filha, uma sobrinha e uma amiga e encontrou um ex-namorado dos tempos de adolescência. Por volta das 23h, ela pediu carona a ele para deixar a filha na casa do pai.>

Uma prima da vítima contou em depoimento que Amanda sofria violência doméstica e apresentou fotos dela com hematomas no rosto e pescoço. Carlos Eduardo foi ouvido na presença da advogada e, inicialmente, negou envolvimento no desaparecimento. Disse que o carro estava na porta da casa de Amanda porque havia apresentado problemas mecânicos depois de ter ido até o local.>

A polícia, porém, conseguiu imagens de câmera de monitoramento que mostram dois homens, um com as características dele, entrando no imóvel, e depois saindo com um volume, que seria compatível com um corpo humano, enrolado em um cobertor, que foi colocado no porta-malas do veículo.>