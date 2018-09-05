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Segurança

Bombeiros confirmam: Museu Nacional estava com documentação irregular

Responsáveis pelo museu já haviam admitido que o imóvel não dispunha da maioria dos equipamentos de combate a incêndios
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 set 2018 às 17:11

Publicado em 05 de Setembro de 2018 às 17:11

Incêndio atingiu, no começo da noite deste domingo (2), o Museu Nacional do Rio de Janeiro, na Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão, na zona norte da capital fluminense Crédito: Tânia Rego/Agência Brasil
O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro confirmou nesta quarta-feira (5) que o Museu Nacional estava irregular quanto à segurança contra incêndio e pânico.
"Após análise de toda a documentação relativa ao Museu Nacional, o Corpo de Bombeiros confirma que o órgão não tem o Certificado de Aprovação (CA) da corporação, o que significa que está irregular no que diz respeito à legislação vigente de segurança contra incêndio e pânico", afirma nota divulgado pelos bombeiros.
O certificado de aprovação é o documento que atesta a conformidade das condições arquitetônicas da edificação (área construída, número de pavimentos), bem como as medidas de segurança exigidas pela legislação (extintores, caixas de incêndio, iluminação e sinalização de segurança, portas corta-fogo).
Segundo os bombeiros, "é de responsabilidade dos administradores dos imóveis o cumprimento da legislação vigente".
Os responsáveis pelo museu já haviam admitido desde a última segunda-feira (3) que o imóvel não dispunha da maioria dos equipamentos de combate a incêndios.

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