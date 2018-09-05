Bombeiros confirmam: Museu Nacional estava com documentação irregular

Incêndio atingiu, no começo da noite deste domingo (2), o Museu Nacional do Rio de Janeiro, na Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão, na zona norte da capital fluminense Crédito: Tânia Rego/Agência Brasil

O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro confirmou nesta quarta-feira (5) que o Museu Nacional estava irregular quanto à segurança contra incêndio e pânico.

"Após análise de toda a documentação relativa ao Museu Nacional, o Corpo de Bombeiros confirma que o órgão não tem o Certificado de Aprovação (CA) da corporação, o que significa que está irregular no que diz respeito à legislação vigente de segurança contra incêndio e pânico", afirma nota divulgado pelos bombeiros.

O certificado de aprovação é o documento que atesta a conformidade das condições arquitetônicas da edificação (área construída, número de pavimentos), bem como as medidas de segurança exigidas pela legislação (extintores, caixas de incêndio, iluminação e sinalização de segurança, portas corta-fogo).

Segundo os bombeiros, "é de responsabilidade dos administradores dos imóveis o cumprimento da legislação vigente".