Mais Médicos

Bolsonaro sobre médicos cubanos: muitos deles eram agentes

O presidente fez o comentário na transmissão semanal que faz ao vivo pelo Facebook nesta quinta-feira (1°)

Publicado em 1 de agosto de 2019 às 23:36 - Atualizado há 6 anos

Jair Bolsonaro Crédito: Alan Santos/PR

O presidente Jair Bolsonaro comentou nesta quinta-feira, 1º, na transmissão semanal ao vivo pelo Facebook, o lançamento do programa "Médicos pelo Brasil", que deverá substituir o programa "Mais Médicos". Segundo o presidente, no programa anterior "muitos (dos agentes de saúde) eram agentes e militares cubanos" que repassavam "bilhões" ao governo de lá.

Segundo Bolsonaro, serão 13 mil vagas, das quais 55% destinadas à região Nordeste. "No programa do PT, proporcionalmente, o maior numero estava em São Paulo. Precisamos atender o mais necessitado", disse Bolsonaro.

Esteve com ele o ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, que disse ser necessário também levar internet aos lugares mais necessitados. O ministro aproveitou a ocasião para comentar o programa "Nordeste Conectado" que prevê conexão de internet via fibra ótica para universidades, escolas, hospitais e unidades básicas de saúde da região. "Será o maior projeto de internet, provavelmente, do planeta".

Pontes também afirmou que não há razão para que a Câmara deixe de aprovar o acordo com os Estados Unidos para uso comercial da base de Alcântara, no Maranhão.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta