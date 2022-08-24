Bolsonaro sobre ação da PF: 'Cadê a turminha da carta pela democracia?'

"Cadê aquela turminha da carta pela democracia?", ironizou o candidato à reeleição, em encontro com lideranças religiosas na região metropolitana de Belo Horizonte (MG).

Bolsonaro vai fazer comício na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte Crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil

"O que está em jogo agora nesta eleição? Eu sempre digo que perder uma eleição na democracia é natural. Faz parte da regra do jogo. Mas nós não podemos perder a democracia na eleição", disse Bolsonaro nesta quarta (24). Na terça (23), o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filhos do presidente, já haviam criticado a operação da PF autorizada por Moraes.

Os alvos da operação foram os empresários Luciano Hang, da Havan, José Isaac Peres, da rede de shopping Multiplan, Ivan Wrobel, da Construtora W3, José Koury, do Barra World Shopping, André Tissot, do Grupo Serra, Meyer Nigri, da Tecnisa, Marco Aurélio Raimundo, da Mormai, e Afrânio Barreira, do Grupo Coco Bambu. Em mensagens num grupo de WhatsApp, reveladas pelo site Metrópoles, eles defenderam um golpe caso Lula vença Bolsonaro em outubro.

Bolsonaro chegou no começo da tarde em Belo Horizonte. A equipe do candidato à reeleição preparou um "grande comício" e aliados veem um "momento-chave" na disputa pelo Palácio do Planalto. O presidente vai fazer comício na Praça da Liberdade, seis dias após Lula, que lidera as pesquisas de intenção de voto , fazer campanha na cidade, com discurso na Praça da Estação.

Bolsonaro aproveitou o encontro com lideranças religiosas para criticar também o PT. "Vocês veem o que eles falam e sempre falaram sobre religião, sobre fé, como eles se referem à cúpula das Forças Armadas , como eles se referem a padres, a pastores", disse o chefe do Executivo.

"Se essa for a vontade de Deus, se vocês entenderem dessa maneira, a gente pede voto. Não apenas de vocês, vão atrás desse pessoal, dos indecisos e daqueles que estão do outro lado e não sabem, na verdade, o que é esse partido. Relembrem o que aconteceu ao longo de 14 anos de PT", emendou.