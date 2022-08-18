Pesquisa Datafolha: Lula tem 47%, e Bolsonaro aparece com 32%

BRASÍLIA - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 47% das intenções de voto na disputa pelo Palácio do Planalto, de acordo com pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (18). Candidato à reeleição, o presidente Jair Bolsonaro (PL) soma 32% Somando os votos válidos, o petista tem 51%. Quem tiver 50% mais um voto sai vencedor ainda no primeiro turno.
O candidato do PDT, Ciro Gomes, aparece em terceiro lugar, com 7%, seguido por Simone Tebet (MDB), com 2%. Entre os ouvidos, 6% disseram que irão votar branco ou nulo no dia 2 de outubro.
Este é a primeiro levantamento do instituto realizado após o início da campanha eleitoral, que começou oficialmente na terça-feira, dia 16.
Bolsonaro oscilou dois pontos para cima entre as mulheres e agora tem 29%; Lula oscilou de 46% para 47%. O público feminino é um dos principais alvos da campanha do atual presidente, que tenta reduzir a desvantagem em relação ao petista.
No Sudeste, Lula ganha de Bolsonaro com 44% ante 32% do rival; no Centro-Oeste, o petista tem 42%; o chefe do Executivo tem 36%
Na pesquisa espontânea, isto é, sem mostrar a lista de candidatos, Lula tem 40% das intenções de voto e é seguido por Bolsonaro, com 28%. 22% dos entrevistados disseram não ter decidido o voto.
O instituto entrevistou 5.744 eleitores nos dias 16 e 18 de agosto em 281 municípios. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou menos. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no protocolo sob o número BR-09404/2022.