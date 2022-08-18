Bolsonaro afirma que cadeira presidencial é 'do povo' e do 'nosso Senhor'

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - Em discurso de campanha nesta quinta-feira (18), o presidente da Republica, Jair Bolsonaro (PL), disse que a cadeira presidencial é do "povo" e do "nosso Senhor". Aconselhado por aliados a tratar de temas econômicos para conquistar votos, o candidato à reeleição também afirmou, na Arena Farma Conde, em São José dos Campos (SP), que "tentaram derrubar" seu governo pela economia.

"Vocês sabem que hoje em dia é uma luta do bem contra o mal. Nós sabemos, as cores do bem, verde e amarelo, e a cor do mal, vermelho", disse o presidente a apoiadores. "Aquela cadeira presidencial é um aprendizado, todo dia aprendemos alguma coisa, e eu sei que aquela cadeira não é minha, aquela cadeira é do povo e do nosso Senhor", emendou o candidato à reeleição, que também participou de uma motociata.

Assim como fez mais cedo, Bolsonaro reforçou o discurso ideológico que agrada a sua base de eleitores conservadores, mas também falou de temas econômicos. "Nosso governo domou a inflação. Teremos deflação neste mês e nos próximos. Os números da economia falam por si."

Jair Bolsonaro participou de motociata em São José dos Campos (SP) Crédito: Eduardo Bolsonaro / Twitter / Reprodução

O comitê da reeleição aposta na queda recente da inflação, dos preços dos combustíveis e do desemprego para alavancar o presidente nas pesquisas de intenção de voto. "Tentaram nos derrubar pela economia, mas um ministério unido, competente buscou alternativas e superamos a crise", disse, ao lado dos ex-ministros Tarcísio de Freitas (Republicanos), candidato ao governo de São Paulo, e Marcos Pontes (PL), que vai disputar uma vaga no Senado.

Pela manhã, Bolsonaro afirmou, em visita ao Parque Tecnológico da cidade, que sua gestão vem fazendo um bom trabalho na área econômica. "Sou o técnico de futebol que escalou esse time", disse ao lado de Tarcísio de Freitas e Marcos Pontes. "A taxa de desemprego cai para 8% no mês que vem, os números da economia não mentem" disse ele, comparando os índices econômicos o País com os do Chile, Argentina, Colômbia e Venezuela. "Lá, mesmo com toda riqueza (natural) as pessoas estão passando fome", emendou

Em rápida conversa com jornalistas, na visita ao Parque Tecnológico, Bolsonaro disse que a preocupação de sua gestão é avançar na área da ciência e tecnologia. E aproveitou para estocar o adversário petista, Luiz Inácio Lula da Silva , nesta corrida presidencial. "Vocês acham que padrões do Pontes, do Tarcísio ou a Teresa Cristina (ex-ministra da Agricultura) poderiam ser ministros do Lula?"