Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Lula terá 1 minuto a mais que Bolsonaro na propaganda de TV
Eleições 2022

Lula terá 1 minuto a mais que Bolsonaro na propaganda de TV

Propaganda eleitoral vai ter início, no rádio e na televisão, no próximo dia 26
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

18 ago 2022 às 16:35

Publicado em 18 de Agosto de 2022 às 16:35

  • Mateus Vargas

BRASÍLIA - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terá cerca de 1 minuto a mais do que o presidente Jair Bolsonaro (PL) na propaganda eleitoral diária em rádio e TV na disputa ao Palácio do Planalto.
Segundo dados divulgados nesta quinta-feira (18) pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Lula terá 3 minutos e 39 segundos. Já a coligação formada pelo atual presidente conseguiu 2 minutos e 38 segundos.
Lula e Jair Bolsonaro: polarização na política
Lula terá 3 minutos e 39 segundos no rádio e na TV. Já Bolsonaro conseguiu 2 minutos e 38 segundos. Crédito: Divulgação
Essas propagandas mais longas são exibidas em blocos nos canais de rádio e TV.
Além disso, o petista terá 286 inserções de 30 segundos em 35 dias de campanha, uma média de 8,1 por dia, contra 207 pequenas propagandas de Bolsonaro do mesmo período e veiculadas nos intervalos comerciais das emissoras, uma média de 5,9 por dia.
Na abertura da campanha em rádio e TV, marcada para o próximo dia 26, a primeira propaganda divulgada será a de Roberto Jefferson (PTB).
Na sequência, serão exibidas as propagandas de Soraya Thronicke (União Brasil), Felipe D'Avila (Novo), Lula (PT/ Coligação Brasil da Esperança), Simone Tebet (MDB/Coligação Brasil Para Todos), Bolsonaro (PL/Coligação Pelo Bem do Brasil) e Ciro Gomes (PDT).
A ordem das propagandas em cada dia é decidida em sorteio pelo TSE.
Os tempos de propaganda em bloco e das inserções são definidos a partir do tamanho das coligações de cada candidato. Já as propagandas de postulantes a outros cargos são definidas pelos Tribunais Regionais Eleitorais.
As inserções, em especial, têm potencial de atingir eleitores que não assistem aos blocos fixos na TV e rádio.
Abaixo, os tempos definidos pelo TSE para propagandas diárias em blocos no rádio e na TV, além do número de inserções de 30 segundos dos candidatos durante 35 dias de campanha.

CONFIRA A LISTA DO MAIOR PARA O MENOR TEMPO DE PROPAGANDA E DE INSERÇÕES NO RÁDIO E NA TV

  • Lula (PT/Coligação Brasil da Esperança) - 3 minutos e 39 segundos / 286 inserções
  • Jair Bolsonaro (PL/Coligação Pelo Bem do Brasil) - 2 minutos e 38 segundos / 207 inserções
  • Simone Tebet (MDB/Coligação Brasil Para Todos) - 2 minutos e 20 segundos / 184 inserções
  • Soraya Thronicke (União Brasil) - 2 minutos e 10 segundos / 170 inserções
  • Ciro Gomes (PDT) - 52 segundos / 68 inserções
  • Roberto Jefferson (PTB) - 25 segundos /33 inserções
  • Felipe D'Ávila (Novo) - 22 segundos / 29 inserções

LEIA MAIS SOBRE ELEIÇÕES

Bolsonaro afirma que cadeira presidencial é 'do povo' e do 'nosso Senhor'

Senador pede investigação de empresários suspeitos de defender golpe

Bolsonaro é chamado de 'tchutchuca do centrão' e se envolve em confusão

TSE recua e decide voltar a apresentar descrição de bens dos candidatos

Campanha de Bolsonaro pede troca de foto de urna por presidente sorrindo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Jair Bolsonaro Lula Campanha Eleitoral Eleições 2022
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quedas de energia constantes causam prejuízos em Anchieta
Imagem de destaque
Cooperativa do ES abre novas oportunidades de emprego
Imagem de destaque
Motorista é preso após acidente que matou motociclista em Afonso Cláudio

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados