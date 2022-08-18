Lula terá 1 minuto a mais que Bolsonaro na propaganda de TV

BRASÍLIA - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terá cerca de 1 minuto a mais do que o presidente Jair Bolsonaro (PL) na propaganda eleitoral diária em rádio e TV na disputa ao Palácio do Planalto.
Segundo dados divulgados nesta quinta-feira (18) pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Lula terá 3 minutos e 39 segundos. Já a coligação formada pelo atual presidente conseguiu 2 minutos e 38 segundos.
Essas propagandas mais longas são exibidas em blocos nos canais de rádio e TV.
Além disso, o petista terá 286 inserções de 30 segundos em 35 dias de campanha, uma média de 8,1 por dia, contra 207 pequenas propagandas de Bolsonaro do mesmo período e veiculadas nos intervalos comerciais das emissoras, uma média de 5,9 por dia.
Na abertura da campanha em rádio e TV, marcada para o próximo dia 26, a primeira propaganda divulgada será a de Roberto Jefferson (PTB).
Na sequência, serão exibidas as propagandas de Soraya Thronicke (União Brasil), Felipe D'Avila (Novo), Lula (PT/ Coligação Brasil da Esperança), Simone Tebet (MDB/Coligação Brasil Para Todos), Bolsonaro (PL/Coligação Pelo Bem do Brasil) e Ciro Gomes (PDT).
A ordem das propagandas em cada dia é decidida em sorteio pelo TSE.
Os tempos de propaganda em bloco e das inserções são definidos a partir do tamanho das coligações de cada candidato. Já as propagandas de postulantes a outros cargos são definidas pelos Tribunais Regionais Eleitorais.
As inserções, em especial, têm potencial de atingir eleitores que não assistem aos blocos fixos na TV e rádio.
Abaixo, os tempos definidos pelo TSE para propagandas diárias em blocos no rádio e na TV, além do número de inserções de 30 segundos dos candidatos durante 35 dias de campanha.
CONFIRA A LISTA DO MAIOR PARA O MENOR TEMPO DE PROPAGANDA E DE INSERÇÕES NO RÁDIO E NA TV
- Lula (PT/Coligação Brasil da Esperança) - 3 minutos e 39 segundos / 286 inserções
- Jair Bolsonaro (PL/Coligação Pelo Bem do Brasil) - 2 minutos e 38 segundos / 207 inserções
- Simone Tebet (MDB/Coligação Brasil Para Todos) - 2 minutos e 20 segundos / 184 inserções
- Soraya Thronicke (União Brasil) - 2 minutos e 10 segundos / 170 inserções
- Ciro Gomes (PDT) - 52 segundos / 68 inserções
- Roberto Jefferson (PTB) - 25 segundos /33 inserções
- Felipe D'Ávila (Novo) - 22 segundos / 29 inserções