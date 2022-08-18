Lula terá 1 minuto a mais que Bolsonaro na propaganda de TV

Mateus Vargas

BRASÍLIA - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) terá cerca de 1 minuto a mais do que o presidente Jair Bolsonaro (PL) na propaganda eleitoral diária em rádio e TV na disputa ao Palácio do Planalto.

Segundo dados divulgados nesta quinta-feira (18) pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) Lula terá 3 minutos e 39 segundos. Já a coligação formada pelo atual presidente conseguiu 2 minutos e 38 segundos.

Lula terá 3 minutos e 39 segundos no rádio e na TV. Já Bolsonaro conseguiu 2 minutos e 38 segundos. Crédito: Divulgação

Essas propagandas mais longas são exibidas em blocos nos canais de rádio e TV.

Além disso, o petista terá 286 inserções de 30 segundos em 35 dias de campanha, uma média de 8,1 por dia, contra 207 pequenas propagandas de Bolsonaro do mesmo período e veiculadas nos intervalos comerciais das emissoras, uma média de 5,9 por dia.

Na abertura da campanha em rádio e TV, marcada para o próximo dia 26, a primeira propaganda divulgada será a de Roberto Jefferson (PTB).

A ordem das propagandas em cada dia é decidida em sorteio pelo TSE.

Os tempos de propaganda em bloco e das inserções são definidos a partir do tamanho das coligações de cada candidato. Já as propagandas de postulantes a outros cargos são definidas pelos Tribunais Regionais Eleitorais.

As inserções, em especial, têm potencial de atingir eleitores que não assistem aos blocos fixos na TV e rádio.

Abaixo, os tempos definidos pelo TSE para propagandas diárias em blocos no rádio e na TV, além do número de inserções de 30 segundos dos candidatos durante 35 dias de campanha.

CONFIRA A LISTA DO MAIOR PARA O MENOR TEMPO DE PROPAGANDA E DE INSERÇÕES NO RÁDIO E NA TV