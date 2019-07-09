Jair Bolsonaro

Bolsonaro não planeja declarar luto oficial por morte de João Gilberto

No domingo, diante de um pedido para comentar a morte do artista, Bolsonaro se limitou a dizer: "Era uma pessoa conhecida. Nossos sentimentos à família".

Publicado em 9 de julho de 2019 às 01:33 - Atualizado há 6 anos

Jair Bolsonaro Crédito: Marcos Corrêa/PR | Arquivo

O porta-voz da Presidência, Otávio do Rêgo Barros, afirmou nesta segunda-feira, 8, que o presidente Jair Bolsonaro não pretende decretar luto oficial pelo falecimento do cantor e compositor João Gilberto. No domingo, diante de um pedido para comentar a morte do artista, Bolsonaro se limitou a dizer: "Era uma pessoa conhecida. Nossos sentimentos à família".

Nesta segunda-feira, Rêgo Barros disse que o presidente "reconhece a importância do artista João Gilberto para a música brasileira". "Ele criou a bossa nova, um estilo de música, conhecido internacionalmente. O presidente se solidariza com a família e os amigos neste momento de dor", reforçou.

Ainda segundo o porta-voz, o presidente "não pretende declarar luto oficial pelo fato da perda, do passamento, do nosso estimado João Gilberto". Bolsonaro não voltou a se pronunciar diretamente sobre o assunto, nem fez comentários em suas redes sociais.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta