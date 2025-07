Tarifaço dos EUA

Bolsonaro diz ter paixão por Trump e pede 'liberdade' para falar com ele

Ex-presidente está sem passaporte, e o governador Tarcísio de Freitas sugeriu a ministros do STF a devolução do documento a ele

BRASÍLIA - O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse nesta terça-feira (15) ter paixão pelo presidente dos Estados Unidos , Donald Trump , e que gostaria de conversar com ele sobre a tarifa de 50% imposta sobre todos os produtos brasileiros a partir de 1º de agosto.>

Ele afirmou também que ninguém comemora a tarifa e negou que ele ou seu filho Eduardo Bolsonaro (PL-SP), deputado licenciado, tenham atuado para isso. As declarações foram dadas em entrevista ao site Poder360.>

O deputado licenciado, que está nos EUA desde março em mobilização para que o governo americano pressione o Brasil sobre o caso do seu pai, tem vinculado qualquer negociação sobre a sobretaxa a uma "anistia ampla, geral e irrestrita".>

Réu no caso da trama golpista no STF (Supremo Tribunal Federal), Bolsonaro está sem passaporte. O governador Tarcísio de Freitas, de São Paulo, chegou a sugerir a ministros da corte a devolução do documento para Bolsonaro, o que foi mal interpretado pelos magistrados.>