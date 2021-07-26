Bolsonaro diz que Mourão "por vezes atrapalha um pouco"

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou nesta segunda-feira (26) que seu vice, o general Hamilton Mourão (PRTB), às vezes "atrapalha um pouco". "O Mourão faz o seu trabalho, tem uma independência muito grande. Por vezes aí atrapalha um pouco a gente. Mas o vice é igual cunhado, né? Você casa e tem que aturar o cunhado do teu lado. Você não pode mandar o cunhado embora", disse, em entrevista à rádio Arapuan FM, de João Pessoa (PB).
Bolsonaro respondeu a uma pergunta sobre seu relacionamento com Mourão e sobre a escolha de seu companheiro de chapa no pleito de 2022.
A relação de Bolsonaro com seu vice é marcada por desconfianças. O presidente chegou a excluir Mourão de reuniões ministeriais e o general já se queixou publicamente da falta de acesso conferida pelo mandatário.
Bolsonaro disse nesta segunda que, na eleição de 2018, escolheu seu vice "muito em cima da hora".
"O vice é uma pessoa importantíssima para agregar simpatias. Alguns falam que um bom vice poderia ser de Minas Gerais, ou de um estado do Nordeste; ou uma mulher ou outro perfil mais agregador pelo Brasil. Isso está no radar de qualquer candidatura majoritária no Brasil", disse.