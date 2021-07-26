Bolsonaro diz que Mourão "por vezes atrapalha um pouco"

Bolsonaro respondeu a uma pergunta sobre seu relacionamento com Mourão e sobre a escolha de seu companheiro de chapa no pleito de 2022.

Bolsonaro disse nesta segunda que, na eleição de 2018, escolheu seu vice "muito em cima da hora".

"O vice é uma pessoa importantíssima para agregar simpatias. Alguns falam que um bom vice poderia ser de Minas Gerais, ou de um estado do Nordeste; ou uma mulher ou outro perfil mais agregador pelo Brasil. Isso está no radar de qualquer candidatura majoritária no Brasil", disse.